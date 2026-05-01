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Tamaulipas

Menor en Cd. Victoria, grave por presunto reto de Roblox

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente fue encontrada por su madre en su habitación, en un domicilio de la colonia Servidores Públicos

  • 01
  • Mayo
    2026

Una menor de 13 años fue hospitalizada de emergencia en Cd. Victoria luego de quedar inconsciente, presuntamente tras intentar realizar un reto viral vinculado al videojuego Roblox.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado sábado 25 de abril, fue hasta ahora que se dieron a conocer con el objetivo de alertar a madres y padres de familia sobre posibles riesgos en el uso de plataformas digitales por parte de menores.

Hallazgo en su domicilio

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente fue encontrada por su madre en su habitación, en un domicilio de la colonia Servidores Públicos, suspendida con una soga y sin responder.

Tras escuchar los gritos de auxilio, vecinos acudieron de inmediato para ayudar y lograron bajarla, lo que permitió su traslado urgente al Hospital General "Dr. Norberto Treviño Zapata", donde recibió atención médica inicial.

Investigan posible reto viral

De forma preliminar, las autoridades analizan si la menor habría intentado cumplir un reto viral para perder el conocimiento o si pudo haber sido influenciada por alguna persona a través de la plataforma de videojuegos.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial el origen de la situación, por lo que las investigaciones continúan.

Estado de salud e indagatorias

Elementos policiales y personal de la Fiscalía General de Justicia acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Actualmente, la menor permanece en terapia intensiva en el Hospital Infantil de Tamaulipas, donde su estado de salud es reportado como grave.


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