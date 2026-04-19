Israel establece 'línea amarilla' en Líbano; publica zona ocupada

El Ejército de Israel reveló este domingo un mapa en el que detalla la zona militar que sus tropas ocupan en la zona sur de Líbano como en el mar Mediterráneo, a lo que denominaron "línea amarilla".

De acuerdo con la imagen compartida por las fuerzas israelíes, se mantienen desplegadas cinco divisiones en el país vecino, además de una zona marítima que controla la Armada israelí.

A esta demarcación se refirió ayer el Ejército israelí como una "línea amarilla", al alegar que las tropas abrieron fuego desde ella ante la cercanía al otro lado de esta línea de presuntos milicianos de Hezbolá, la cual representaban "una amenaza inmediata".

Tanto Israel como Líbano mantienen desde el jueves un alto el fuego de 10 días, tras 46 días de bombardeos israelíes e invasión terrestre en el sur del territorio.

Medios locales informaron que las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo demoliciones "sistemáticas" de "viviendas, edificios públicos y escuelas" en las aldeas fronterizas.

Esta delimitación se asemeja a la que existe desde el alto el fuego en Gaza, usada por Israel para dividir el territorio palestino y controlar cerca del 60 % del enclave.

Trump anuncia un alto al fuego de diez días entre Israel y Líbano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un alto al fuego de diez días entre Israel y Líbano.

A través de redes sociales, el mandatario republicano confirmó el pacto después de mantener unas "excelentes conversaciones" entre el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump anuncia un alto al fuego de diez días entre Israel y Líbano

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