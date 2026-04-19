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Internacional

Presidente de Irak pide a Irán continuar diálogo con EUA

Dicha petición se produce en medio de crecientes presiones internacionales para que EUA e Irán alcancen el fin del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero

  • 19
  • Abril
    2026

El nuevo presidente de IrakNizar Amedi, pidió este domingo a Irán que continúe las negociaciones con Estados Unidos para consolidar el alto el fuego de dos semanas.

De acuerdo con un comunicado de la presidencia de Irak, Amedi transmitió esta petición al embajador de Irán en Bagdad para abordar "la situación de seguridad en la región".

"El Presidente subrayó la importancia de continuar el diálogo, reducir las tensiones y evitar los peligros de la guerra en la región, contribuyendo así a la consolidación de la paz y la seguridad internacionales", detalló el comunicado.

Dicha petición se produce en medio de crecientes presiones internacionales para que Estados Unidos e Irán alcancen el fin del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero. 

Pese a que Bagdad ha declarado reiteradamente su neutralidad en la guerra, su territorio ha sido utilizado  por grupos armados chiíes iraquíes alineados con Teherán para disparar proyectiles contra otros vecinos árabes aliados de Washington, como Kuwait y Qatar.

 


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