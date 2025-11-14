Cerrar X
Retiran visa de alcalde de San Luis Río Colorado al cruzar a EUA

Reiteró que autoridades estadounidenses le brindaron un trato respetuoso durante y después de su retención. Además mencionó que respeta dichos procedimientos

Oficiales de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado, por pasar por la garita hacia Arizona, donde tendrían un evento oficial binacional.

Al salir del ayuntamiento, el presidente municipal informó que se dirigía a una reunión para firmar un convencio ambiental de la ciudad de Yuma, cuando en una segunda revisión, las autoridades estadounidenses.

"Respeto mucho los procedimientos de cada país. Atiendo de manera muy ordenada. Quiero aclarar que no existe, ni en este momento ni en otra, ninguna averiguación en mi contra tanto en México como en el extranjero" reiteró el alcalde.

Agradeció al personal que lo atendió en la Aduana, así como la ciudadanía que le mostró el apoyo tras darse a conocer su retención en la frontera.

Al ser cuestionado sobre la razón de dicha revocación, el presidente municipal mencionó que se trataba de una cuestión administrativa, por lo que reiteró el respeto al procedimiento de las autoridades estadounidenses.


