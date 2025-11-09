Cerrar X
Petro pide una 'democracia global' en cumbre Celac-UE

El presidente de Colombia llamó este domingo a construir una 'democracia global' como respuesta a la crisis internacional y la expansión de la violencia

  • 09
  • Noviembre
    2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este domingo a construir una “democracia global” como respuesta a la crisis internacional y la expansión de la violencia, durante la IV cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), celebrada en Santa Marta.

“El mundo necesita una humanidad libre y diversa. Una humanidad unánime es una humanidad muerta”, afirmó Petro en su discurso inaugural, destacando que la pluralidad cultural e histórica debe ser la base de cualquier modelo democrático.

El mandatario colombiano denunció además ataques con misiles por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe, calificándolos como “ejecuciones extrajudiciales”. Mencionó el caso de un pescador muerto durante una de estas operaciones, al que identificó como Alejandro Carranza.

La cumbre birregional, marcada por ausencias de alto nivel y la cancelación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reunió a solo nueve jefes de Estado.

Aun así, líderes como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el español Pedro Sánchez asistieron para reforzar el diálogo político y comercial entre ambos bloques.

Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, defendió el respeto al derecho internacional y recordó que “solo se puede usar la fuerza en defensa propia o bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU”.

La reunión busca avanzar en temas como comercio, transición energética y cooperación contra el crimen organizado.

Sin embargo, la politóloga Sandra Borda criticó la “improvisación” del evento y la falta de coordinación diplomática que habría desalentado la participación de varios líderes.


