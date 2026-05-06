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Internacional

Trump amenaza con intensificar ataques si Irán no acepta acuerdo

Según funcionarios de la Casa Blanca, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra

  • 06
  • Mayo
    2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con intensificar sus ataques en caso de que no acepte un acuerdo de paz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer que, si aceptan el acuerdo, la operación denominada "Furia Épica" se daría por terminada.

"Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual es, tal vez, una suposición bastante grande, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin... Si no están de acuerdo, comenzarán los bombardeos, y será, lamentablemente, a un nivel y una intensidad mucho mayores que antes."

Sus advertencias coinciden con reportes de diversos medios donde señalan que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos claves de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de Irán.

Según funcionarios de la Casa Blanca, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Ambas partes se encuentran en un alto el fuego indefinido para avanzar negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.

Trump anunció la víspera la suspensión, a petición de Pakistán, de la operación militar iniciada este lunes para facilitar el tráfico por la estratégica vía de crudo y mercancías, interrumpido por Irán como represalia por la guerra.

 

 

 


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