Tendrá el país un 2026 marcado por la política y la justicia

El 2026 se perfila como un punto de inflexión para el país, con decisiones y escenarios que podrían redefinir el rumbo político, el mercado laboral, el sistema de justicia y la estabilidad económica de México.

Uno de los temas principales para este año que acaba de comenzar es la organización del Mundial de Futbol y México será uno de los países de América del Norte en donde se llevarán algunos partidos junto a Estados Unidos y Canadá.

Pero no todo será política, ya que en el Congreso de la Unión se prevén discusiones de reformas importantes y las elecciones intermedias de 2027.

Por ejemplo, se discutirán la reforma que modifica la forma de organizar las elecciones y la tan anhelada enmienda para que la jornada laboral sea de unas seis horas diarias. Además, la figura de prisión preventiva estará en el centro de los debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Todo mientras el país sigue con intervenciones intensas para erradicar el brote de sarampión en los primeros meses y la población espera a que se cumpla la promesa de acceso a la salud en cualquier hospital.

Por otro lado, a mitad del año se realizará el Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, países que también revisarán su tratado de libre comercio tras mantener relaciones tensas en 2025 por las continuas amenazas y la imposición de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, analistas destacan que está por verse cómo se desarrolla la relación bilateral de EUA con México, que arranca tensa este año por el agua de las presas internacionales que comparten.

A la par de las discusiones políticas, 2026 será también un año marcado por la inauguración, continuidad y licitación de grandes obras públicas federales y de la Ciudad de México.

Entre ellas destacan los proyectos ferroviarios, carreteros y de movilidad urbana que el gobierno de México y el de la Ciudad de México han calendarizado para este año.

Durante todo el periodo se llevarán a cabo licitaciones y obras de los 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros proyectados por Claudia Sheinbaum, aunque no hay fechas definidas de aperturas.

LO QUE SE ESPERA MES A MES

ENERO:

Reforma electoral en puerta

En el primer mes del año, la agenda arranca con la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, en la que se prevé la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y la reducción de legisladores por representación proporcional, conocidos como “pluris”.

Salud universal

La inscripción de la población al Sistema Universal de Salud arrancará en enero. Se trata de un registro nacional que dará a cada persona una credencial para que, a partir de 2027, pueda recibir atención médica sin trabas en cualquier sistema de salud público, tanto del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar.

El arranque de las obras

También en enero se desarrollará la licitación más relevante del año en materia ferroviaria: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) programaron para el 13 de enero de 2026 la recepción de propuestas para el contrato de diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas ferroviarios de los trenes de pasajeros México–Querétaro y Querétaro–Irapuato.

FEBRERO:

40 horas

El Congreso de la Unión comenzará el análisis de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Aunque esta propuesta se presentó en diciembre de 2025 al Senado, se analizará iniciando el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero.

Acuerdo de agua

México se comprometió a enviar a Estados Unidos 249 millones de metros cúbicos de agua de los 1,000 que le adeuda, de acuerdo con el Tratado de Aguas, a más tardar el 31 de enero. Así que será en febrero cuando se confirme si esto se logró y si tendrá un impacto en los agricultores del norte del país.

MARZO:

Sarampión

Si no se controla en los primeros meses de 2026, México cumplirá en marzo más de 12 meses con el brote de sarampión y podría perder la certificación de país libre de sarampión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tren AIFA

A finales de marzo se espera que inicie operaciones el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Además de conectar el aeropuerto con la Ciudad de México en 43 minutos, este tren podría mejorar la movilidad de los habitantes del Estado de México.

ABRIL:

Regresa tianguis turístico a Acapulco

Después de los huracanes Otis y John, que provocaron afectaciones económicas y materiales en Acapulco, Guerrero, el Tianguis Turístico regresa al estado que lo vio nacer.

Esto será del 27 al 30 de abril para celebrar su 50.ª edición, la cual tendrá como fin la recuperación turística y económica del puerto y del país.

MAYO:

Pacto Global

El Encuentro Pacto Global México 2026 se realizará los días 6 y 7 de este mes en la Ciudad de México. Este evento es organizado por la Red México del Pacto Global de la ONU y reúne a líderes gubernamentales y empresariales para impulsar el desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

JUNIO:

Elecciones en Coahuila

El próximo 7 de junio se realizará la única elección del país, que será en Coahuila para renovar completamente el Congreso local.

Mundial de Fútbol

El evento más esperado del año arrancará el 11 de junio. La Copa Mundial 2026 será la edición más grande con 104 partidos y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia inaugural será en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca. Construido para ser la sede principal del Mundial de Futbol de 1970, se convertirá en el único recinto del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas.

JULIO:

Revisión del T-MEC

El 1 de julio está prevista la primera revisión del T-MEC. Esta fecha es determinante, ya que los tres países que integran el acuerdo decidirán si renuevan el tratado por otros 16 años o eligen un nuevo esquema de revisiones hasta 2036.

Conclusión del Tren Interoceánico

A mediados de este año, alrededor de julio, se planea la conclusión del corredor integral del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, principalmente de las estaciones y patios de maniobra de las rutas FA y K.

AGOSTO:

Nuevas clases, nuevo modelo educativo

El ciclo escolar 2026-2027 inicia a finales de este mes. Será un momento clave para revisar si los cambios al modelo de bachillerato han dado resultados positivos a un año de su implementación y si el gobierno ha logrado abrir nuevos espacios en universidades y preparatorias.

SEPTIEMBRE:

Hacia las elecciones 2027

Inicia el proceso electoral de 2027 con la preparación de las elecciones. El próximo año se elegirán 500 diputados federales, 17 gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos.

También se elegirán a más de 800 jueces de Distrito y magistrados de Circuito, pues en 2025 solo se renovó a una parte del Poder Judicial Federal.

OCTUBRE:

Segundo año de gobierno

El primer día de octubre Sheinbaum cumple dos años como presidenta de México, aunque su Segundo Informe de Gobierno se entrega en septiembre.

NOVIEMBRE:

Presupuesto

A más tardar el 15 de noviembre se debe aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. Esta fecha es clave porque, además de asignar recursos a sectores prioritarios, pondrá sobre la mesa las tendencias de las finanzas públicas, muy apretadas desde hace años por el pago de pensiones y el gasto en programas sociales. A pesar de ello, el gobierno niega implementar una reforma fiscal.

DICIEMBRE:

Prueba Pisa

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentará los resultados de su prueba Pisa 2025, que evalúa las habilidades de los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. En la última edición, México estuvo entre los países con los puntajes más bajos.

Comentarios