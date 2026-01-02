Cierra peso como la sexta moneda más apreciada frente al dólar

El peso mexicano cerró el 2025 como la sexta moneda más depreciada frente al dólar, con una cotización de $18.01, siendo la sexta divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces.

De acuerdo con datos al 31 de diciembre, la moneda mexicana registró una ganancia de 13.52% frente al billete verde.

El rublo ruso fue la divisa con mejor desempeño frente al dólar, con una variación de 30.42 por ciento.

En segundo sitio se ubicó el florín húngaro con una ganancia de 17.61% y en tercero la corona sueca con 16.73 por ciento.

Otra de las monedas con desempeño ampliamente favorable frente al dólar es la corona checa, con una ganancia de 15.46 por ciento.

La quinta divisa con mejor desempeño frente al dólar fue el peso colombiano, con 14.32%, y la sexta, el peso mexicano, con el 13.52% ya mencionado.

Cabe mencionar que durante el 2025, el tipo de cambio cotizó en un promedio de $19.2001 pesos por dólar, siendo el mayor promedio desde 2022, debido a que durante el primer trimestre se registraron presiones al alza para el tipo de cambio.

Destaca que la apreciación anual del peso de 13.52% es la mayor desde que el tipo de cambio cotiza en un régimen de libre flotación a partir del 22 de diciembre de 1994.

Otros años con apreciaciones significativas del peso son 2022, de 5.01%, debido a la acumulación de posiciones especulativas a favor del peso mexicano y la adopción de una postura monetaria restrictiva por parte del Banco de México, favoreciendo posturas de carry trade a favor del peso mexicano.

El 2017, que se apreció 5.15%, por la corrección en el tipo de cambio en el primer año de la administración de Donald Trump, después de que en 2016 el peso se depreciara fuertemente (20.45%) ante el temor de que terminara la relación comercial entre Estados Unidos y México por la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Cabe mencionar que, hacia el cierre del 2025, el peso mexicano también ganó impulso por el fortalecimiento de la plata en el mercado de materias primas.

Comentarios