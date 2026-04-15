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Internacional

El Pentágono prepara operación en Cuba, según fuentes

Fuentes cercanas al asunto revelaron USA Today que se están desarrollando planes de contingencia en caso de que Trump decida ordenar una operación en la isla

  • 15
  • Abril
    2026

El Pentágono estaría preparando de forma silenciosa el terreno para una posible intervención militar de Estados Unidos en Cuba, así lo revelaron este miércoles a USA Today dos fuentes cercanas al asunto.

Según las fuentes familiarizadas con el tema, la institución está desarrollando planes de contingencia para actuar en caso de que el presidente Donald Trump decida ordenar una operación en la isla. Esto a pesar de que el mandatario republicano no ha anunciado una invasión formal y había asegurado que no entraría en el tema hasta no concluir su intervención en Irán.

Fuentes consultadas por el medio estadounidense a inicios de esta semana también confirmaron que la Casa Blanca instruyó al Pentágono para estar listo ante una eventual acción militar en el Caribe.

Aunque la atención del gobierno de Trump se ha centrado en la guerra con Irán, las tensiones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas. Trump ha insinuado que espera tener pronto el "honor" de "tomar Cuba, de alguna forma", y añadió: "Ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer con ella lo que quiera".

Según el medio, un portavoz del Pentágono fue cuestionado sobre estos rumores, pero evitó hacer declaraciones; sin embargo, un representante del Comando Sur que lo acompañaba aseguró que no tenían conocimiento de planes específicos relacionados con Cuba.


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