Neyra Salgado asume como fiscal general de Guerrero

Autoridades federales acudieron el viernes al estado de Guerrero para presentar de manera oficial a Neyra Salgado Miranda como nueva titular de la Fiscalía General del Estado, cargo que asumió con el compromiso de fortalecer la procuración de justicia en la entidad.

El nombramiento se da en un momento clave para el sistema de justicia local, en medio de los esfuerzos por reforzar la seguridad y la legalidad en el estado.

El día de hoy asistí al estado de Guerrero, para presentar a la nueva Fiscal de esta entidad, Neyra Salgado Miranda, quien cuenta con una amplia trayectoria en materia de procuración de justicia y que asume esta nueva función bajo el compromiso de consolidar a la Fiscalía que… pic.twitter.com/Iaa5wNEig0 — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) January 9, 2026

Trayectoria y experiencia

Durante el acto oficial, se destacó que Salgado Miranda cuenta con una amplia trayectoria en materia de procuración de justicia, experiencia que será fundamental para consolidar una Fiscalía con mayor capacidad institucional y cercana a la ciudadanía.

Las autoridades subrayaron que su perfil contribuirá a atender los retos actuales en materia de seguridad, investigación y combate a la impunidad en Guerrero.

Acompañamiento federal

Asimismo, se reiteró que desde el ámbito federal se mantendrá un acompañamiento permanente a las fiscalías estatales, con el objetivo de fortalecer su operación y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Se destacó que el trabajo en favor del país se realiza de manera conjunta, bajo una estrategia de colaboración institucional.

La nueva fiscal asumió el cargo en un contexto marcado por la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y avanzar en el fortalecimiento del Estado deDerecho en Guerrero.

