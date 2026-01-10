Podcast
Internacional

Protestas en Irán cumplen dos semanas en medio de represión

Las protestas en Irán se acercan a dos semanas con al menos 72 muertos, miles de detenidos y amenazas de pena de muerte contra manifestantes

  • 10
  • Enero
    2026

Las protestas que sacuden a Irán se aproximaron este sábado a dos semanas, en un contexto de creciente represión gubernamental, aislamiento internacional y cortes casi totales de internet y telecomunicaciones, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, al menos 72 personas han muerto y más de 2,300 han sido detenidas desde el inicio de las manifestaciones.

En contraste, la televisión estatal iraní ha resaltado las bajas en las fuerzas de seguridad y ha insistido en que el gobierno mantiene el control del país.

Amenazas y endurecimiento del discurso oficial

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, anunció una nueva oleada de represión, pese a advertencias de Estados Unidos.

La postura oficial se endureció aún más cuando el fiscal general Mohammad Movahedi Azad advirtió que quienes participen en las protestas serán considerados “enemigos de Dios”, un delito que puede castigarse con pena de muerte.

El comunicado, difundido por la televisión estatal, señaló que incluso quienes “ayuden a los alborotadores” enfrentarán ese cargo, y exhortó a los fiscales a actuar “sin indulgencia ni compasión”.

Reacción internacional

Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó respaldo a los manifestantes.

“Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”, escribió en la red social X. El Departamento de Estado advirtió además que no se subestime la postura del presidente Donald Trump ante la situación.

Mientras la televisión estatal aseguró que la noche transcurrió en calma en la mayoría de las ciudades, videos verificados muestran protestas masivas en zonas del norte de Teherán, donde se escucharon consignas como “¡Muerte a Jamenei!”.

Medios semioficiales cercanos a la Guardia Revolucionaria, como Fars y Tasnim, difundieron imágenes de disturbios, ataques a edificios gubernamentales y aseguraron la detención de casi 200 personas, a quienes describieron como integrantes de “equipos terroristas”.

También reportaron la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad en distintas regiones del país.

Más protestas y origen del conflicto

A pesar del despliegue de seguridad, el príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi llamó a nuevas protestas durante el fin de semana e instó a los manifestantes a ocupar espacios públicos con símbolos nacionales previos a la Revolución Islámica de 1979.

Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre, tras el colapso del rial iraní, que supera los 1.4 millones por dólar, en un contexto de crisis económica agravada por sanciones internacionales.

Con el paso de los días, las protestas evolucionaron hacia consignas que desafían directamente a la teocracia.

Impacto en vuelos y actividades

Debido a la inestabilidad, varias aerolíneas internacionales han cancelado vuelos hacia Irán, entre ellas Austrian Airlines y Turkish Airlines, mientras escuelas y universidades han optado por clases en línea ante el clima de tensión.

La situación permanece en desarrollo, con llamados a nuevas manifestaciones y una respuesta gubernamental cada vez más severa.


Comentarios

Etiquetas:
