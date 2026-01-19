Enfrenta la OTAN su mayor vulnerabilidad histórica

Las pretensiones de Donald Trump sobre Groenlandia han colocado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en una situación de vulnerabilidad inédita. De acuerdo con la internacionalista Gabriela de la Paz, el interés de Estados Unidos en el territorio autónomo de Dinamarca representa un desafío directo a la cohesión del bloque.

Lo que comenzó como una disputa territorial se ha transformado en una crisis de confianza interna, que eleva las tensiones entre aliados y pone en entredicho la vigencia de los compromisos de defensa mutua en el Atlántico Norte. El escenario resulta paradójico: una alianza creada para contener a Rusia enfrenta ahora su mayor riesgo desde el interior, a partir de su principal socio, Estados Unidos.

De la Paz explica que, aunque Groenlandia cuenta con autonomía, sigue vinculada políticamente a Dinamarca. Un intento de control por la fuerza permitiría a Copenhague invocar el Artículo 5 de la OTAN, que obliga a los miembros a responder colectivamente ante una agresión. “Un escenario así significaría la destrucción de la OTAN. El envío de soldados europeos a Groenlandia busca dejar claro que no permitirán una apropiación del territorio”, afirmó.

La especialista subrayó que una acción militar carecería de respaldo interno en Estados Unidos, ya que el Congreso difícilmente aprobaría un ataque contra un aliado, aunque no descartó que Trump intentara eludir los contrapesos constitucionales.

Un error estratégico con consecuencias globales

El análisis apunta a que Estados Unidos tendría más que perder que ganar. La desaparición de la OTAN implicaría un golpe severo a su seguridad nacional, obligándolo a retirar fuerzas y bases estratégicas en países como España, Italia, Alemania y Turquía, lo que reduciría su capacidad de vigilancia en Europa y Medio Oriente.

Además, Europa y Canadá podrían conformar una nueva alianza defensiva independiente, mientras que, en un escenario extremo, la Unión Europea podría explorar acuerdos de seguridad con China, alterando el equilibrio geopolítico en detrimento de Washington.

De la Paz considera que Trump podría estar utilizando Groenlandia como instrumento de presión para obtener concesiones comerciales o militares, pero advierte que el costo político y estratégico sería elevado. “Existe el riesgo de que, en el intento de ganar Groenlandia, Estados Unidos termine perdiendo algo mucho más importante: sus alianzas dentro de la OTAN, e incluso la obediencia de sus propias fuerzas armadas”, concluyó.

