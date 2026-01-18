Estos obsequios recibe un galardonado con Premio Nobel de la Paz

Ante el posible obsequio otorgado por la activista María Corina Machado a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Comité Noruego del Nobel brindó su postura sobre dicha situación al detallar cuáles son los símbolos centrales del premio.

Símbolos centrales del Premio Nobel de la Paz

Por medio de un comunicado, el Comité mencionó que existen dos símbolos centrales sobre este premio: una medalla de oro y un diploma para la persona galardonada.

Explicó que si alguno de estos símbolos llegará a manos de otra persona, el premio sigue siendo del nombrado.

"Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el ganador del premio. Incluso si la medalla o el diploma pasan posteriormente a manos de otra persona, esto no altera la identidad del ganador del Premio Nobel de la Paz."

Ante esto, el Comité Noruego del Nobel dio a conocer que no se encuentra en funciones de emitir posturas sobre las posibles transferencias del premio, una vez anunciado y que tampoco puede ser revocado.

Además, se mencionó que no existen reestricciones sobre el uso de la medalla, el diploma o incluso del dinero otorgado.

"El galardonado tiene libertad para conservar, regalar, vender o donar estos artículos" resaltó en el comunicado.

Estos son algunos casos de transferencia de premios

El Comité Noruego del Nobel explicó que esta no es la primera ocasión en que esto ocurre, por lo que mencionó algunos de estos casos:

Kofi Annan (Premio Nobel de la Paz 2001)

Tras su fallecimiento, su viuda Nane decidió donar la medalla y el diploma a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para que su legado siguiera motivando a las futuras generaciones.

Dmitry Muratov (Premio Nobel de la Paz 2021)

El periodista ruso vendió su medalla por 103.5 millones de dólares con el fin de donarlos a un fondo de la UNICEF para los niños refugiados ucranianos.

James Watson (Premio de Medicina 1962)

Con un valor de 4.76 millones de dólares, la medalla del investigador de ADN destinó parte de su premio a la investigación. Sin embargo, al ser adquirida por el multimillonario Alisher Usmanov, este se la devolvió al científico.

