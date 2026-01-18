Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_elecciones_portugal_a51483adaa
Internacional

Portugal se encamina a una segunda vuelta entre Seguro y Ventura

El socialista y el ultraderechista avanzaron al balotaje presidencial del 8 de febrero, tras liderar la primera vuelta electoral para la presidencia

  • 18
  • Enero
    2026

El exministro y exlíder socialista António José Seguro y el dirigente ultraderechista André Ventura se disputarán la Presidencia de Portugal en la segunda vuelta, el próximo 8 de febrero, con el 92.61 % de los votos escrutados en la primera ronda electoral disputada este domingo.

Según el escrutinio, Seguro obtiene el 30.53 % de los sufragios, seguido de Ventura, con el 24.59 %.

Por detrás de ellos queda en tercer lugar, con el 15.04 % de los sufragios, el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, seguido del comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes, y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

Más de 11 millones de portugueses estaban convocados a las urnas durante esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras 10 años en la Jefatura de Estado.

La afluencia hasta las 16:00 hora local de este domingo fue del 45.51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39.24 %.

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas. Entre otros poderes puede vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_19_T110224_058_3d77563f14
Putin es invitado al Consejo de la Paz de Trump
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T092656_616_90b569556b
Japón anuncia elecciones anticipadas para próximo mes de febrero
Espana_confirma_39_muertos_por_descarrilamiento_ferroviario_2595185a31
España confirma 40 muertos por descarrilamiento ferroviario
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T132006_905_9a92dcee99
Gérard Depardieu y paparazzi llegan a un acuerdo
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T125552_980_71473569dc
ONU alerta por 'Aumento alarmante' de ejecuciones en 2025
copa_de_campeones_femenil_fifa_trofeo_a470f9b3c5
Presenta FIFA trofeo de la Copa de Campeones Femenina
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×