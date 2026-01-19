Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_18_at_11_41_53_PM_6006aa91d2
Finanzas

Disputa por Groenlandia reconfigura comercio global

Expertos advierten que el choque entre EUA y Europa puede elevar la volatilidad, afectar cadenas clave y, abrir oportunidades de nearshoring para México

  • 19
  • Enero
    2026

El incremento de la tensión entre Estados Unidos y Europa por el tema Groenlandia podría reconfigurar el comercio global y sembrar más incertidumbre, alertaron expertos y economistas.

Dentro de este contexto, México emerge como uno de los países más expuestos, en donde pueden surgir tanto riesgos como oportunidades. 

Según explicaron expertos a El Horizonte, la economía nacional forma parte de complejas cadenas de valor que dependen tanto de proveedores europeos como de clientes estadounidenses, particularmente en sectores manufactureros estratégicos. 

Entonces, de concretarse los aranceles de entre 10% y 25% sobre importaciones procedentes de países como Alemania o Francia a partir de febrero, los costos de insumos para plantas instaladas en México podrían dispararse, sobre todo en la industria automotriz y aeroespacial.

Sin embargo, también pueden surgir oportunidades para un comercio directo entre México y Europa, siempre y cuando Estados Unidos no se interponga.

Otro efecto se daría en el tipo de cambio, ya que el peso mexicano enfrentaría mayor volatilidad frente al dólar y el euro. 

“El conflicto de Estados Unidos con la Unión Europea genera un escenario de más incertidumbre en el mundo. A pesar de que el conflicto podría abrir oportunidades de comercio para México, los efectos adversos de la incertidumbre podrían ser mayores". 

"Si escala el conflicto, esto primero se va a ver reflejado en los mercados financieros con caídas en las bolsas, subidas en el tipo de cambio e inclusive también en México… Pero recordemos que en el sector automotriz hay cadenas de suministro que dependen de lo que viene desde la Unión Europea y, además, también la incertidumbre terminará siendo negativa para México”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base.

Aunado a ello, Carlos Peña, director general ALOM W Management ByOPEN, opinó que las cadenas de suministro automotriz y aeroespacial, altamente integradas con Estados Unidos y Europa, podrían enfrentar disrupciones si el conflicto escala hacia represalias comerciales, controles tecnológicos o reconfiguración de proveedores estratégicos.  

Pero, acentuó, no todo es negativo, ya que México se convierte en una pieza estratégica.

“La tensión entre EUA y Europa puede acelerar el nearshoring hacia México, siempre que el país ofrezca certidumbre jurídica, energía suficiente y condiciones logísticas competitivas. La oportunidad existe, pero no es automática”, indicó.

El conflicto por Groenlandia enturbia el ambiente previo a la revisión del T-MEC, aumentando la incertidumbre; incluso hay quienes señalan que Estados Unidos se vería favorecido. 

“EUA llega así con una posición de muchísima fuerza a la revisión 2026 del T-MEC y tiene que pasar por limitar cada vez más la dependencia de importaciones desde China y aumentar la integración económica con la Unión Americana", apuntó Guillermo Barba, economista autor del podcast Inteligencia Financiera Global.

Escenarios posibles

1. Volatilidad del peso mexicano

El peso mexicano podría sufrir episodios de alta volatilidad frente al dólar y el euro debido a la inestabilidad geopolítica.

2. Inestabilidad en cadenas de suministro 

Si Estados Unidos impone los aranceles a países como Alemania o Francia a partir del mes de febrero, los componentes industriales importados desde Europa hacia las plantas en México —especialmente en los sectores automotriz y aeroespacial— se verían afectados en sus cadenas de suministro.

3. Desplazamiento de la inversión extranjera 

La Unión Europea firmó un acuerdo con el Mercosur. Esto desplaza el foco de inversión y comercio europeo hacia el Cono Sur (Brasil, Argentina), lo que podría reducir la Inversión Extranjera Directa (IED) que Europa solía destinar a México.

4. Presión arancelaria  

Existe el riesgo de que EUA presione a México para que limite sus relaciones comerciales con los países europeos o que se vea afectado por aranceles similares si no respalda su postura. Para 2026, ya se prevé una desaceleración del crecimiento en México al 1.3% debido a estas disputas comerciales.  

5. El T-MEC también está en la jugada

El conflicto por Groenlandia enturbia el ambiente previo a la revisión del T-MEC, elevando la incertidumbre para los inversionistas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

seleccion_mexicana_lugar_16_fifa_d7252b1eb4
Baja México al puesto 16 en el Ranking Mundial FIFA 2026
bts_profeco_sgeinbaum_069b6d81a9
Activa Profeco protocolo ante venta de boletos de BTS
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T091438_153_6f603da366
FMI prevé crecimiento de 1.5% para México en 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T125552_980_71473569dc
ONU alerta por 'Aumento alarmante' de ejecuciones en 2025
copa_de_campeones_femenil_fifa_trofeo_a470f9b3c5
Presenta FIFA trofeo de la Copa de Campeones Femenina
Jose_Alfredo_Jimenez_177ada1570
¡Con un último trago! Celebran centenario de José Alfredo Jiménez
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×