Acusan: OMA destina TUA a otros pagos y no a infraestructura

Aunque debe estar destinada a infraestructura, equipamiento y gastos operativos, en el caso del Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM), la Tarifa Uso de Aeropuerto (TUA) no se reinvierte en esos rubros, sino que se destina a pagar impuestos federales, acusaron voces del sector.

En cierta medida, a esto obedecería la situación que actualmente se padece en el AIM, pues en lugar de invertir constantemente la TUA en mantenimiento y remodelaciones, en los últimos años se destinó a otro fin y las obras se dejaron al final, lo que ahora provoca mala imagen e incomoda a los usuarios.

La TUA la cobran directamente los aeropuertos y se estima que para los siguientes cinco años aumentará 7%, lo cual es casi el doble del 3.69% de inflación acumulada el año pasado.

El AIM “Mariano Escobedo” es operado por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que encabeza el empresario Ricardo Dueñas Espriú.

En el paquete fiscal aprobado en noviembre pasado, se aprobó dentro de la Ley Federal de Derechos que los aeropuertos del país le tienen que pagar al Servicio de Administración Tributaria el 9% de sus utilidades.

Luego, entre el 19 y 22 de diciembre, OMA envió su plan quinquenal en el que solicita el aumento de 7% en la TUA, lo cual fue autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Las voces especializadas que conocen el tema, pero pidieron no ser reveladas, indicaron que los aeropuertos agarran una parte de la TUA para cubrir ese 9% de tributo al gobierno federal.

“Dentro de la Ley Federal de Derechos viene todo lo que el gobierno federal cobra por derechos y cuestiones fiscales; uno de ellos es la TUA, y la TUA se queda con los aeropuertos y los aeropuertos le devuelven disfrazadamente, dentro del 9% que le tienen que participar al gobierno federal de todas las utilidades, una parte de la TUA".

“La disfrazaron para que no se dijera después que el gobierno cobra la TUA; en realidad sí la cobra, va en ese 9%; ya no lo hacen directamente como antes”, señaló la fuente.

En el caso de OMA y su socio mayoritario, la francesa Vinci Airports, el reporte más reciente indica que de enero a septiembre del año pasado tuvo utilidades netas por $4,142 millones de pesos, por lo que el 9% que le tendría que tributar al gobierno son $373 millones de pesos.

En ese mismo periodo, la empresa cobró a sus pasajeros $4,850 millones 286,000 pesos de TUA por vuelos nacionales y $1,725 millones 470,000 pesos de internacionales, lo que da un total de $6,575 millones 756,000 pesos.

Es decir, habría destinado el 6% de cobro de la TUA para cumplir con sus obligaciones fiscales con el gobierno federal.

“En el caso específico de OMA ya lo mandó, ese plan quinquenal, plan maestro y ese plan maestro, supuestamente lo aprobaron entre el 19 y 22 de diciembre, pero no ha sido aplicado porque no ha aparecido en el DOF”, expresó.

Gobierno estaría enterado

Según la fuente, el gobierno federal sí está enterado de ese movimiento, pues ellos mismos le aprueban a los aeropuertos sus plaques quinquenales de infraestructura y financimiamiento.

La fuente reveló que, contrario a lo que establece la Ley Federal de Aviación, dicha decisión de un plan estratégico que debería incluir las modificaciones a infraestructura, tecnología, seguridad e incluso estacionamientos, solo recae en la decisión del dueño del aeropuerto.

“¿Cómo funcionan todas las modificaciones? Se hacen mediante el reglamento que se desprende de la Ley Federal de Aviación; dice que debe haber una comisión o un comité en el cual participa, lo administra y lo dirige el director del aeropuerto en turno y participan en el comité los dueños de las compañías de las aerolíneas".

“En ese comité, que aquí no les dan participación a los dueños de las aerolíneas, plantea un programa maestro de desarrollo cada cinco años a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) o a la SICT; ellos lo aprueban o desaprueban. ¿En qué consiste ese plan maestro? Ahí van todas las modificaciones a infraestructura, tecnología, seguridad, estacionamientos y va la propuesta del aumento de la TUA”.

Manejos turbulentos

Voces indican que OMA utiliza el TUA, no para darle mantenimiento al Aeropuerto de Monterrey, sino para pagar impuestos. Encima, ese cobro subirá este año.

Vuelos nacionales: $697.55 pesos a $746.38 pesos.

Vuelos internacionales: $1,252 pesos a $1,339.64 pesos.

Aumento de la TUA: 7%

Inflación acumulada 2025: 3.69%

Comentarios