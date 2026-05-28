Crecen las enfermedades gastrointestinales en Ramos Arizpe

Las altas temperaturas registradas en la región han incrementado el riesgo de enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de alimentos en mal estado, por lo que autoridades municipales de Ramos Arizpe exhortaron a la población a reforzar medidas de higiene y prevención.

El Gobierno Municipal advirtió que durante la temporada de calor aumentan los casos de padecimientos como diarrea, vómito, dolor abdominal e infecciones intestinales, principalmente entre niñas, niños y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables.

Entre las principales recomendaciones se encuentra el consumo exclusivo de agua purificada o hervida, además del lavado frecuente de manos antes de preparar alimentos y después de utilizar el baño.

Las autoridades también pidieron evitar la compra o consumo de alimentos expuestos al sol o comercializados en lugares que no cuenten con condiciones adecuadas de higiene.

Asimismo, recomendaron mantener refrigerados productos perecederos como carnes, lácteos y alimentos preparados, ya que las altas temperaturas aceleran su descomposición y favorecen la proliferación de bacterias.

Otra de las medidas preventivas consiste en lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras antes de consumirlas, así como evitar dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente durante periodos prolongados.

El municipio también llamó a evitar la automedicación en caso de presentar síntomas gastrointestinales persistentes y acudir a valoración médica para recibir un diagnóstico oportuno.

Además de la higiene alimentaria, las autoridades insistieron en la importancia de mantener una adecuada hidratación durante el día para prevenir complicaciones derivadas de las altas temperaturas.

El Gobierno Municipal reiteró que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir enfermedades durante la temporada de calor y proteger la salud de las familias de Ramos Arizpe.

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