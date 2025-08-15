Cerrar X
EH_UNA_FOTO_7e58f578af
Internacional

Envía EUA 4,000 marines a Latinoamérica para combatir cárteles

Estados Unidos ha desplegado 4,000 marines y equipos militares en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir el narcotráfico

  • 15
  • Agosto
    2025

El gobierno de Estados Unidos inició el despliegue de 4,000 agentes militares, en su mayoría infantes de Marina, hacia aguas de Latinoamérica y el Caribe como parte de una operación para combatir a los cárteles de narcotráfico y reforzar su presencia en la región.

La información fue revelada por la cadena CNN, citando a fuentes de la defensa estadounidense, y posteriormente confirmada por otros medios locales.

Operación con submarino nuclear y misiles

Cabe señalar que el contingente incluye un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

Estos recursos militares forman parte de lo que oficiales describen como “una muestra de fuerza”, con fines disuasorios, aunque con la capacidad de usar la fuerza si fuera necesario.

Fuentes consultadas señalaron que los marines carecen de entrenamiento especializado en lucha antidrogas, por lo que podrían requerir apoyo de la Guardia Costera. No está claro si esta última participa formalmente en la operación.

Tradicionalmente, las operaciones antidrogas han sido responsabilidad de la Administración de Control de Drogas (DEA) y no del estamento militar.

Por otra parte, el nuevo despliegue coincide con la postura del presidente Donald Trump, quien ha ampliado el papel del ejército en el control de fronteras y combate al crimen transnacional.

Hace unos meses, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, envió una carta en la que recordaba que el ejército debe “defender la patria, sellar las fronteras y repeler toda forma de invasión”, lo que incluye frenar el narcotráfico, el contrabando humano y la inmigración ilegal, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_15_at_3_19_34_PM_b70461f1b4
Acuerdan trabajar por un Poder Judicial local 'fuerte'
Firma_Mexico_y_EUA_plan_binacional_contra_gusano_barrenador_b8208e0ab1
Firma México y EUA plan binacional contra gusano barrenador
Urge_Nuevo_Leon_a_estar_atentos_a_extorsiones_9fbbdab5cd
Urge Nuevo León a estar atentos a extorsiones
publicidad

Últimas Noticias

AP_25228489341058_cbd2b46370
Once muertos y 130 heridos en incendio en planta industrial rusa
Desnutricion_en_Gaza_250_muertos_108_son_ninos_de1040a4b9
Superan los 250 muertos por desnutrición en Gaza
48a9f940_2619_4535_979b_455fa63772fe_74ab567f58
Gran arranque del Ramos Fest 2025 en la Plaza Principal
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×