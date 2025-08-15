Envía EUA 4,000 marines a Latinoamérica para combatir cárteles

El gobierno de Estados Unidos inició el despliegue de 4,000 agentes militares, en su mayoría infantes de Marina, hacia aguas de Latinoamérica y el Caribe como parte de una operación para combatir a los cárteles de narcotráfico y reforzar su presencia en la región.

La información fue revelada por la cadena CNN, citando a fuentes de la defensa estadounidense, y posteriormente confirmada por otros medios locales.

Operación con submarino nuclear y misiles

Cabe señalar que el contingente incluye un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

Estos recursos militares forman parte de lo que oficiales describen como “una muestra de fuerza”, con fines disuasorios, aunque con la capacidad de usar la fuerza si fuera necesario.

Fuentes consultadas señalaron que los marines carecen de entrenamiento especializado en lucha antidrogas, por lo que podrían requerir apoyo de la Guardia Costera. No está claro si esta última participa formalmente en la operación.

Tradicionalmente, las operaciones antidrogas han sido responsabilidad de la Administración de Control de Drogas (DEA) y no del estamento militar.

Por otra parte, el nuevo despliegue coincide con la postura del presidente Donald Trump, quien ha ampliado el papel del ejército en el control de fronteras y combate al crimen transnacional.

Hace unos meses, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, envió una carta en la que recordaba que el ejército debe “defender la patria, sellar las fronteras y repeler toda forma de invasión”, lo que incluye frenar el narcotráfico, el contrabando humano y la inmigración ilegal, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.

Comentarios