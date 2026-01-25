Podcast
Nuevo León

Monterrey fortalece proyección global en FITUR 2026

La capital de Nuevo León destaca en la Feria Internacional de Turismo en Madrid como destino de negocios, turismo médico y sede del Mundial

  • 25
  • Enero
    2026

Monterrey participa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebra en la ciudad de Madrid, España, uno de los eventos más importantes de promoción turística a nivel mundial.

México, país invitado

En esta edición, México es el país invitado, lo que motivó la presencia de representantes de diversos estados de la República, entre ellos la capital de Nuevo León. Monterrey está representada por el jefe del Gabinete municipal, Fernando Margáin, y la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz, así como otros funcionarios.

Entre las primeras actividades de la delegación regiomontana destacó una reunión en el Banco Santander, donde conocieron los esquemas de financiamiento utilizados en España para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas.

El objetivo de este acercamiento es mejorar el programa de Microcréditos que actualmente ofrece el Gobierno de Monterrey a emprendedores locales, fortaleciendo el desarrollo económico de la ciudad.

Intercambio de experiencias turísticas

Asimismo, las autoridades sostuvieron un diálogo con Almudena Maíllo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, para intercambiar experiencias y buenas prácticas relacionadas con la atención y la experiencia del turista.

Durante el encuentro se destacó la importancia del crecimiento del sector turístico como motor económico, subrayando el valor de la colaboración entre autoridades, sector privado y actores estratégicos.

En la FITUR, Monterrey es promovida como un destino clave para los negocios, el turismo médico y, este año, como sede de la fiesta del Mundial de Futbol.

La Feria Internacional de Turismo reúne a 60 países y más de 10 mil empresas del sector, donde se analizan temas como el desarrollo turístico, la innovación tecnológica, la sustentabilidad y las distintas experiencias de viaje a nivel mundial.


