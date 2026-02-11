Reporta Salud más de 9 mil casos de sarampión en México

México acumula 9 mil 74 casos de sarampión entre 2025 y 2026, informó el titular de la Secretaría de Salud, David Kersenobich, quien subrayó que la cifra se mantiene contenida gracias a las campañas de vacunación desplegadas en todo el país.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que se trata de una de las enfermedades virales más contagiosas conocidas, capaz de transmitirse con facilidad en espacios cerrados y entre personas no inmunizadas.

“Una persona con sarampión puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor y el virus puede permanecer en el espacio por dos horas después de que alguien se retira”, advirtió.

Vacunación frena expansión nacional

Kersenobich sostuvo que, sin la protección que brindan las vacunas, el país estaría enfrentando una emergencia sanitaria de mayores dimensiones.

“Somos 133 millones de mexicanas y mexicanos. Si no existiera la vacunación tendríamos millones de infectados; hoy tenemos 9 mil 74 casos totales”, afirmó. Añadió que esta cifra equivale a una tasa acumulada de 6.7 contagios por cada 100 mil habitantes.

El titular de Salud insistió en que la inmunización no solo previene cuadros graves, sino que corta la cadena de transmisión.

“La vacunación es la medida más importante para controlar el brote de sarampión”, recalcó.

Chihuahua, epicentro inicial del brote

El primer foco importante surgió en Chihuahua en febrero de 2025, entidad que llegó a registrar hasta 500 casos en un solo día y más de cuatro mil acumulados.

“El 90 por ciento de los casos ocurrió en personas que no estaban vacunadas”, puntualizó el funcionario.

De acuerdo con la dependencia, la aplicación de 1.8 millones de dosis permitió reducir drásticamente los contagios en ese estado.

“Hoy solo se presentan casos ocasionales; el brote ya fue abatido”, señaló.

Siete estados con transmisión activa

En lo que va de 2026, los contagios se concentran principalmente en Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México, aunque Kersenobich destacó que 24 de las 32 entidades reportan menos de 100 casos acumulados.

“El sarampión ocurre en brotes regionales y ahí es donde vamos a intensificar la campaña de vacunación”, explicó.

Finalmente, aseguró que el país cuenta con biológicos suficientes y con un monitoreo puntual de las zonas de riesgo.

“Tenemos vacunas y tenemos bien identificados dónde están ocurriendo los brotes para reforzar la estrategia nacional”, concluyó.

