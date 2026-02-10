Podcast
Internacional

Tiroteo masivo en Canadá deja al menos 10 muertos

Al menos 10 personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en Canadá, según informó la Policía

  • 10
  • Febrero
    2026

Al menos 10 personas muertas, incluido el presunto autor del ataque, y más de 25 heridos, algunas de gravedad, dejó como saldo un tiroteo masivo ocurrido ayer 10 de febrero en Tumbler Ridge, una pequeña comunidad en la Columbia Británica, Canadá.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) indicó que el suceso comenzó alrededor de las 13:20, hora local, en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge (Tumbler Ridge Secondary School). Se confirmó que seis víctimas fueron halladas sin vida dentro del centro educativo, mientras que otra murió cuando era trasladada a un hospital. Adicionalmente, dos personas fueron encontradas muertas en una vivienda relacionada con el incidente, informó la policía local en un comunicado.

Autoridades señalaron que el presunto atacante fue encontrado muerto dentro de la escuela con una aparente herida autoinfligida. La investigación está en curso para esclarecer los hechos, así como la posible conexión entre la escuela y la vivienda donde se encontraron víctimas adicionales.

Más de 25 personas resultaron heridas, incluyendo al menos dos con lesiones potencialmente mortales, y están siendo atendidas en hospitales de la zona, según los reportes oficiales.

Las autoridades locales emitieron inicialmente una alerta de emergencia recomendando a los residentes que permanecieran en sus casas, la cual posteriormente fue levantada una vez que se confirmó que el sospechoso había fallecido.

El tiroteo ha sido descrito por la policía canadiense como uno de los incidentes más graves de este tipo en la historia reciente del país, donde los casos de violencia armada masiva son relativamente infrecuentes.

Hasta el momento, no se ha divulgado oficialmente la identidad del atacante ni su posible motivo, y la RCMP continúa recopilando evidencia y declaraciones mientras trabaja en la investigación


Comentarios

