España confirma 40 muertos por descarrilamiento ferroviario

El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez confirmó que el descarrilamiento de un tren de alta velocidad y posterior choque registrado este domingo en la ciudad de Adamuz, dejó un saldo de 40 muertos y más de 100 heridos.

Durante su visita en el lugar del siniestro, aseguró que informará con "transparencia y absoluta claridad" los motivos que causaron el descarrilamiento.

Acompañado en el presidente regional de Andalucía, destacó la unidad, la coordinación y la lealtad de las distintas administraciones ante esta tragedia ferroviaria, una de las más graves ocurridas en Europa en lo que va de siglo.

También garantizó a las víctimas y sus familiares que les brindarán atención y protección en todo lo que necesiten.

El jefe del Ejecutivo anunció también un luto oficial de tres días a partir de la medianoche, hasta el jueves por esta tragedia. La bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

¿Cómo sucedió este siniestro ferroviario?

Durante la tarde de este domingo, un tren de origen italiano descarriló sus tres últimos vagones cuando se dirigía hacia Madrid.

Al invadir la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy con dirección a Huelva que también sufrió una acción similar, chocó contra la unidad.

Elementos de la Guardia Civil, bomberos, servicios sanitarios, unidades de otras comunidades autónomas y dispositivos de Protección Civil.

El ministro de Transportes calificó el siniestro como “terrible”, debido al nivel de destrucción de los vagones y a la complejidad de las tareas de rescate.

En declaraciones a los periodistas en Adamuz, el presidente de la compañía ferroviaria Iryo, se mostró visiblemente afectado cuando envió un mensaje de pésame y ánimo a los familiares de las víctimas.

Además, manifestó que a la compañía le invade una "profunda tristeza" ante el trágico suceso.

