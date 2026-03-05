Corea del Norte prueba misiles de crucero desde destructor

El Ejército de Corea del Norte realizó una prueba con misiles de crucero desde un destructor de 5,000 toneladas, según público una agencia estatal de noticias.

El líder Kim Jong-un, supervisó la prueba, que describió como "un elemento central importante para estimar las capacidades operativas del buque de guerra".

Imágenes compartidas por el medio muestran al menos cuatro misiles siendo disparados desde el destructor, bautizado como "Choe Hyon" y desvelado en abril del año pasado.

Avanzan en equipar con cabezas nucleares

Durante su visita al destructor, Kim aseguró que sus planes para equipar a la Armada con cabezas nucleares están "avanzando de manera satisfactoria", y pidió la construcción de dos buques similares al año durante los próximos cinco años.

La prueba se produce poco después de la clausura del noveno Congreso del Partido de los Trabajadores. Subrayó que su país ampliará sus fuerzas nucleares y condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con Estados Unidos a que Washington abandone sus demandas de desnuclearización.

