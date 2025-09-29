Estados Unidos acumula 45 tiroteos en un día; van 18 muertos

Autoridades de Estados Unidos informaron que se registraron 45 tiroteos en tan solo un día.

Estos hechos de violencia dejaron al menos 18 personas sin vida y 55 heridos en 20 estados de la Unión Americana.

Illinois y Nueva York se posicionaron como las entidades cuyos estados reportaron al menos seis tiroteos.

Sin embargo, la ciudad que más reportó estos ataques fue Chicago, con cinco balaceras, de las cuales, tan solo se sumó una víctima mortal. La cifra de heridos asciende a cuatro.

El ataque con más personas heridas se registró en la iglesia de Gran Blanc donde se oficiaba una misa.

Al menos dos fallecieron y ocho más resultaron heridas. Las autoridades afirman que el presunto responsable fue abatido.

En segundo lugar, se encuentra el ataque en Eagle Pass, Texas con ocho víctimas; pero dos de ellas perdieron la vida momentos más tarde.

Esto sucedió al interior de un casino cuando un hombre entró al establecimiento ubicado cerca de la frontera con México para abrir fuego contra los presentes. Dicho negocio se encontraba repleto de personas debido a que se llevaría a cabo una rifa de un automóvil de lujo.

Entre las víctimas se encuentra un ex agente del CBP, quien era acompañado por su esposa. Aunque el responsable se dio a la fuga, autoridades lograron arrestarlo momentos más tarde.

Sobre los presuntos responsables de estos hechos, tan solo 14 de los 45 fueron detenidos. Siete fueron arrestados por los elementos de seguridad, cuatro resultaron heridos y tres más fueron abatidos.

A continuación, le presentamos la lista de las ciudades que reportaron estos hechos con el número de ataques.

Chicago (5) New Orleans (3) Louisville (2) Indianapolis (2) Detroit (2) Bronx (2) Cleveland (2) Lubbock (1) Odessa (1) Milwaukee (1) Sturtevant (1) Houston (1) Eagle Pass (1) Fort Worth (1) Buchanan (1) Decatur (1) Grand Blanc (1) Syracuse (1) Fort Pierce (1) Minneapolis (1) Michigan (1) Peoria (1) Philadelphia (1) Cincinnati (1) Hartford (1) Jersey City (1) Omaha (1) Wiggins (1) Baltimore (1) Montgomery (1) Chemung (1) Rochester (1) Corona (1) Deluth (1)

