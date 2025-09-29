Cerrar X
EH_COLLAGE_4_67cbad5849
Internacional

Estados Unidos acumula 45 tiroteos en un día; van 18 muertos

De acuerdo con diversas fuentes, al menos 73 personas recibieron por lo menos un impacto de bala; 18 murieron y 55 resultaron heridos

  • 29
  • Septiembre
    2025

Autoridades de Estados Unidos informaron que se registraron 45 tiroteos en tan solo un día.

Estos hechos de violencia dejaron al menos 18 personas sin vida y 55 heridos en 20 estados de la Unión Americana. 

Illinois y Nueva York se posicionaron como las entidades cuyos estados reportaron al menos seis tiroteos.

EH UNA FOTO - 2025-09-28T102455.604.png

Sin embargo, la ciudad que más reportó estos ataques fue Chicago, con cinco balaceras, de las cuales, tan solo se sumó una víctima mortal. La cifra de heridos asciende a cuatro.

El ataque con más personas heridas se registró en la iglesia de Gran Blanc donde se oficiaba una misa.

Al menos dos fallecieron y ocho más resultaron heridas. Las autoridades afirman que el presunto responsable fue abatido.

AP25271643927338.jpg

En segundo lugar, se encuentra el ataque en Eagle Pass, Texas con ocho víctimas; pero dos de ellas perdieron la vida momentos más tarde. 

Esto sucedió al interior de un casino cuando un hombre entró al establecimiento ubicado cerca de la frontera con México para abrir fuego contra los presentes. Dicho negocio se encontraba repleto de personas debido a que se llevaría a cabo una rifa de un automóvil de lujo.

97e3f43d-6f9a-428f-a25e-5bf5b9f09e83.jpg

Entre las víctimas se encuentra un ex agente del CBP, quien era acompañado por su esposa. Aunque el responsable se dio a la fuga, autoridades lograron arrestarlo momentos más tarde.

Sobre los presuntos responsables de estos hechos, tan solo 14 de los 45 fueron detenidos. Siete fueron arrestados por los elementos de seguridad, cuatro resultaron heridos y tres más fueron abatidos.

A continuación, le presentamos la lista de las ciudades que reportaron estos hechos con el número de ataques.

  1. Chicago (5)
  2. New Orleans (3)
  3. Louisville (2)
  4. Indianapolis (2)
  5. Detroit (2)
  6. Bronx (2)
  7. Cleveland (2)
  8. Lubbock (1)
  9. Odessa (1)
  10. Milwaukee (1)
  11. Sturtevant (1)
  12. Houston (1)
  13. Eagle Pass (1)
  14. Fort Worth (1)
  15. Buchanan (1)
  16. Decatur (1)
  17. Grand Blanc (1)
  18. Syracuse (1)
  19. Fort Pierce (1)
  20. Minneapolis (1)
  21. Michigan (1)
  22. Peoria (1)
  23. Philadelphia (1)
  24. Cincinnati (1)
  25. Hartford (1)
  26. Jersey City (1)
  27. Omaha (1)
  28. Wiggins (1)
  29. Baltimore (1)
  30. Montgomery (1)
  31. Chemung (1)
  32. Rochester (1)
  33. Corona  (1)
  34. Deluth (1)

Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_30_T133422_014_b58642585b
Condenan a pena de muerte a expresidente congoleño, por traición
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T131341_815_0600921c2e
Liberan por error a condenado por doble asesinato en Miami
EH_UNA_FOTO_f7892c6553
Amenaza cierre de gobierno a Estados Unidos por pugna partidista
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_30_at_3_36_54_PM_325a1c9cd9
Alcaldes de la Región Norte cierran filas en materia de seguridad
pipa_gas_conductor_10de2ed4e7
Explosión de pipa en CDMX fue por error humano, concluye Fiscalía
Whats_App_Image_2025_09_30_at_3_17_03_PM_2_b57e2d9bee
Reconocen trayectoria del matador Eloy Cavazos
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×