Estampida en partido de El Salvador deja 12 muertos

Esta mañana, las autoridades de El Salvador informaron que la estampida que se dio entre aficionados, en un partido de la liga salvadoreña de fútbol, dejó al menos 12 muertos y decenas de personas heridas.



La avalancha se produjo cuando aficionados derribaron uno de los portones de ingreso durante el encuentro que Alianza y FAS disputaban la noche del sábado, por la vuelta de los cuartos de final del torneo de primera división, en el estadio Cuscatlán, situado en la periferia sur de la capital salvadoreña.



El director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, confirmó que la avalancha dejó 12 víctimas, nueve en el estadio y tres más que en los centros hospitalarios.

'Fue una noche de terror, nunca pensé que me pasaría esto, pero afortunadamente yo solo tengo algunos golpes... pero no todos corrieron mi suerte', dijo a The Associated Press Tomas Renderos, un aficionado de Alianza al salir de un hospital donde recibió atención médica.