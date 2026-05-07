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Internacional

EUA acusa a Irán de peajes 'ilegales' sobre estrecho de Ormuz

Esto se debe a que autoridades iraníes han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía, aunque no hay una confirmación oficial

  • 07
  • Mayo
    2026

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, acusó este jueves de querer cobrar peajes "ilegales" a quienes quieran cruzar el estrecho de Ormuz.

Waltz compareció a las puertas del Consejo de Seguridad para presentar un proyecto de resolución con el que garantizar la libertad de navegación en el estrecho, redactado junto a Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

El representante estadounidense aseguró que Irán "pretende exigir a todos los capitanes de buques de la navegación internacional, comercial y civil que se registren y paguen un soborno, un peaje, para poder utilizar estas vías navegables internacionales".

"Es inaceptable, es inmoral y es ilegal conforme al derecho internacional", añadió.

El embajador estadounidense se refirió a la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA), un organismo administrativo creado por Irán, anunciado por medios estatales este miércoles.

Autoridades iraníes han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía, aunque no hay una confirmación oficial.

"Nos gusta hablar mucho del derecho internacional aquí en la ONU, pues bien, las acciones indiscriminadas de Irán de colocar minas y obstaculizar el paso en el estrecho de Ormuz son violaciones de libro del derecho internacional", afirmó.

Esta no es la primera vez que el Consejo de Seguridad tiene en sus manos una resolución sobre la estratégica vía. A principios de abril, presentaron un plan en el que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho y exigía que Irán culmine sus ataques contra los buques comerciales.

 

 


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