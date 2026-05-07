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Internacional

Implementa Irán normas de tránsito marítimo en estrecho de Ormuz

El documento también abre la posibilidad de que se establezcan tarifas o mecanismos de cobro por el paso de embarcaciones.

  • 07
  • Mayo
    2026

Irán ha comenzado a implementar un nuevo conjunto de normas para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, en medio de un contexto de tensiones regionales y disputas por el control del paso estratégico.

Las medidas forman parte de un esquema más amplio con el que Teherán busca reforzar su control sobre la zona, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo global.

Irán impone nuevas normas para el estrecho de Ormuz

De acuerdo con reportes internacionales, las autoridades iraníes han establecido un nuevo protocolo que obliga a los buques comerciales a completar una “declaración de información del buque” para poder transitar por el estrecho de forma considerada “segura”.

El sistema es administrado por una nueva entidad creada por el propio gobierno iraní, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, que exige datos detallados sobre la embarcación, su tripulación, carga y ruta antes de autorizar el paso.

Según el esquema presentado, las navieras deberán enviar esta información previamente y esperar instrucciones adicionales para poder completar el tránsito por la vía marítima.

Las medidas llegan en un momento en el que Irán ha incrementado su presencia en la zona y ha advertido sobre posibles acciones contra embarcaciones que no cumplan con sus lineamientos de navegación.

El documento también abre la posibilidad de que se establezcan tarifas o mecanismos de cobro por el paso de embarcaciones, lo que ha generado preocupación en la industria naviera internacional.

Fuentes del sector marítimo señalan que, desde el inicio del conflicto en la región, muchas empresas han optado por modificar rutas o reducir su tránsito por el estrecho debido al incremento del riesgo operativo.

el horizonte info7.mx (66).jpgConjunto de normas para la navegación en el estrecho de Ormuz establecido por Irán | Especial


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