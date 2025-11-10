Cerrar X
Internacional

EUA avanza en el debate para poner fin al cierre de Gobierno

El Senado aprobó iniciar el debate sobre el proyecto de ley aprobado que busca poner fin al prolongado cierre del Gobierno federal

El Senado de Estados Unidos votó este lunes a favor de iniciar el debate sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que busca poner fin al prolongado cierre del Gobierno federal, el más largo en la historia del país.

Con 60 votos a favor y 40 en contra, la moción de procedimiento superó el umbral necesario para avanzar en el proceso legislativo. Ocho senadores demócratas se unieron al bloque republicano, lo que permitió abrir formalmente las negociaciones sobre la iniciativa.

Los demócratas que respaldaron el inicio del debate fueron Catherine Cortez Masto, John Fetterman, Dick Durbin, Maggie Hassan, Tim Kaine, Angus King, Jackie Rosen y Jeanne Shaheen.

Con esto, el Senado se dispone ahora a realizar una serie de votaciones y posibles enmiendas al proyecto de ley, con el objetivo de reflejar un acuerdo entre la mayoría republicana y los ocho demócratas que rompieron filas con su partido.

De aprobarse, la medida deberá regresar a la Cámara de Representantes para su ratificación antes de convertirse en ley.

El acuerdo permitiría reabrir temporalmente el gobierno federal, que ya suma 40 días de cierre, y garantizar el pago retroactivo a más de un millón de empleados federales afectados. También busca dar un respiro a sectores clave, tras la cancelación de miles de vuelos y la suspensión de programas de asistencia alimentaria.


