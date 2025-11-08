Cerrar X
Internacional

Cierre del Gobierno provoca caos aéreo por segundo día en EUA

Por segundo día consecutivo, las aerolíneas estadounidenses cancelaron más de mil vuelos debido a la reducción del tráfico aéreo ordenada por la FAA

  • 08
  • Noviembre
    2025

Por segundo día consecutivo, las aerolíneas estadounidenses cancelaron más de mil vuelos debido a la reducción del tráfico aéreo ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), medida derivada del cierre del Gobierno federal y la escasez de controladores aéreos.

De acuerdo con el portal FlightAware, este sábado se registraron 1,008 cancelaciones, afectando aeropuertos clave como Charlotte, Newark, JFK, Chicago, Atlanta, Dallas, Denver, Orlando y Miami. Además, más de 3,700 vuelos sufrieron retrasos que superaron las dos horas y media en promedio.

La FAA atribuyó la crisis a la falta de personal operativo: unos 2,000 controladores aéreos se han ausentado debido a que, pese a ser trabajadores esenciales, no están recibiendo salario desde que inició el cierre gubernamental, hace ya 39 días.

Esta situación ha obligado a reducir hasta un 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos, con posibilidad de llegar al 20% si no se resuelve pronto.

El secretario de Transportes, Sean Duffy, advirtió que las cancelaciones podrían incrementarse el martes, cuando los controladores deberían recibir un pago que no se efectuará si continúa el bloqueo presupuestal.

El impacto en los pasajeros ha sido inmediato: largas filas, reprogramaciones y frustración.

“Todos tenemos algún lugar al que ir. Espero que el Gobierno pueda solucionar esto”, dijo Emmy Holguin, pasajera afectada en el aeropuerto de Miami.

Las consecuencias económicas también preocupan. Expertos señalan que la interrupción del transporte aéreo podría afectar la distribución de carga, encarecer productos y golpear al turismo.

“Este cierre va a afectar todo: desde las aerolíneas hasta los hoteles”, advirtió Greg Raiff, de Elevate Aviation Group.

Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos trabaja contrarreloj durante el fin de semana para alcanzar un acuerdo bipartidista que ponga fin al cierre más prolongado en la historia del país.


