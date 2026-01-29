Senado de EUA anuncia cierre parcial de Gobierno Federal

El Senado de Estados Unidos no pudo avanzar con el paquete de financiación establecido este jueves, por lo que el Gobierno Federal sufrirá un cierre parcial el próximo viernes.

La votación necesitaba al menos 60 senadores a favor para avanzar con los seis proyectos de ley de asignaciones que se agrupados antes de la fecha límite. Sin embargo, se obtuvieron resultados de 45 a 55.

Este avance del paquete se puso en duda tras el tiroteo de un segundo ciudadano estadounidense a manos de agentes de inmigración en Minnesota.

“Dejaré que la Casa Blanca hable por sí misma. Pero he participado en debates y conversaciones muy constructivos, así que digamos que tengo esperanzas [...] Pero no quiero adelantar el carro a los bueyes”.

Este acuerdo reemplazaría el proyecto anual propuesto por el Departamento de Seguridad Nacional descrita como una medida provisional.

La Cámara tendría que aprobar cualquier cambio al paquete antes de que pudiera enviarse al presidente Donald Trump para su firma, lo que podría llevar a una interrupción de la financiación durante el fin de semana.

Suspenden reformas migratorias ante pausa en paquete financiero

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, detalló a principios de esta semana no se incluirán en este paquete de financiación del gobierno, pero podrían abordarse en un proyecto de ley a finales de este año.

"Eso no va a suceder en este proyecto de ley", dijo Thune. "Pero existe una vía para considerar algunos de esos aspectos y negociarlos entre republicanos, demócratas, la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca".

El Congreso ha aprobado la mitad de la docena de proyectos de ley de financiación anual del gobierno, pero solo se certificarán las medidas restantes en caso de que se realicen las modificaciones pertinentes.

El fin de las patrullas itinerantes.

Endurecer las normas que regulan el uso de las órdenes judiciales.

Exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se coordine con las autoridades policiales estatales y locales.

Implementar un código de conducta uniforme que obligue a las fuerzas del orden federales a cumplir el mismo conjunto de normas que se aplican a las agencias estatales y locales.

Prohibido el uso de mascarillas.

Exigir el uso de cámaras corporales.

Es obligatorio que los agentes de inmigración lleven una identificación adecuada.

Comentarios