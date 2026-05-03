Exalcalde de NY, Rudy Giuliani está hospitalizado en estado grave

Rudolph Giuliani, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, se encuentra en estado crítico pero estable en un hospital, informó su portavoz el domingo.

El portavoz Ted Goodman no precisó qué llevó al hombre de 81 años al hospital ni cuánto tiempo lleva allí.

“El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este momento”, afirmó Goodman en un comunicado en redes sociales. Añadió que Giuliani “permanece en estado crítico pero estable”.

Giuliani condujo su programa en línea, “America’s Mayor Live”, la noche del viernes desde Palm Beach, Florida.

Al iniciar el programa, tosió y su voz sonó más ronca de lo habitual. Comentó: “Mi voz está un poco indispuesta, así que no podré hablar tan fuerte como suelo hacerlo, pero me acercaré más al micrófono”.

Giuliani se ganó el apodo de “el alcalde de Estados Unidos” por ayudar a unir al país tras los ataques del 11 de septiembre.

Posteriormente, se convirtió en abogado personal de Trump durante un tiempo y en un firme defensor de las acusaciones de fraude que Trump hizo en las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Trump y sus partidarios perdieron decenas de demandas por fraude, y numerosos recuentos, revisiones y auditorías de los resultados electorales no revelaron indicios de irregularidades o errores significativos.

“Nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un Verdadero Guerrero, y el Mejor Alcalde en la Historia de la ciudad de Nueva York, POR MUCHO, ha sido hospitalizado y está en estado crítico", escribió Trump el domingo en su plataforma de redes sociales. "Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los Lunáticos de la Izquierda Radical, Demócratas TODOS — ¡Y ÉL TENÍA RAZÓN EN TODO! Hicieron trampa en las elecciones, inventaron cientos de historias, hicieron todo lo posible para destruir nuestra Nación, y ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!”.

Dos exempleados electorales de Georgia ganaron posteriormente una demanda por difamación de 148 millones de dólares contra Giuliani. Cuando intentaban cobrar la indemnización, el exfiscal federal fue declarado en desacato y se enfrentó a un juicio este invierno por la propiedad de algunos de sus bienes. Finalmente, llegó a un acuerdo que le permitió conservar sus casas y diversas pertenencias, incluidos valiosos anillos de la Serie Mundial, a cambio de una compensación no especificada y la promesa de dejar de hablar mal de los exempleados electorales.

Giuliani fue hospitalizado en septiembre tras sufrir una fractura de vértebra y otras lesiones en un accidente automovilístico en Nueva Hampshire.

Giuliani fue elegido alcalde de Nueva York en 1993 después de haberse desempeñado como uno de los fiscales de mayor perfil del país, enfrentándose a mafiosos y a operadores corruptos de Wall Street.

Giuliani se postuló al Senado de Estados Unidos en 2000, pero abandonó su campaña contra Hillary Clinton luego que le diagnosticaron cáncer de próstata.

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