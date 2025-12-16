EUA designa al Clan del Golfo como organización terrorista

El Gobierno de Estados Unidos designó a la banda criminal colombiana Clan del Golfo como organización terrorista, de acuerdo con un aviso publicado este martes en el sitio web del Departamento del Tesoro.

La medida forma parte de la estrategia de Washington para combatir a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales que, asegura, representan una amenaza para su seguridad nacional.

Acusaciones por narcotráfico y violencia

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al Clan del Golfo como una “violenta y poderosa organización criminal”, cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína y a la que responsabilizó de atentados terroristas en Colombia.

“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los cárteles internacionales”, señaló el funcionario en un comunicado.

Impacto en el proceso de paz en Colombia

La designación ocurre mientras el Clan del Golfo mantiene conversaciones con el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro en Qatar, como parte de su plan para alcanzar la paz tras más de seis décadas de conflicto armado.

El mandato de Petro concluye en agosto de 2026, en medio de críticas y dificultades para consolidar acuerdos con grupos armados ilegales.

Estrategia regional de Washington

El gobierno del presidente Donald Trump ha impulsado la inclusión de diversos grupos criminales de América Latina en listas de organizaciones terroristas, una decisión que eleva los costos legales y financieros para quienes los apoyen.

Washington acusa a estas organizaciones de facilitar el tráfico de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

Cabe recordar que el gobierno del expresidente Joe Biden ya había sancionado el año pasado a los principales líderes del Clan del Golfo, grupo que en años recientes comenzó a autodenominarse Ejército Gaitanista de Colombia.

