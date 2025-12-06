Podcast
EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T085044_546_d704ec67b6
Internacional

Exagente de la DEA, acusado de colaborar con cártel mexicano

Un exagente de la DEA y un asociado fueron acusados en NY de lavar dinero y buscar armas y explosivos para un cártel mexicano

  • 06
  • Diciembre
    2025

Un exagente de alto rango de la DEA y su socio fueron acusados este viernes de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y gestionar armas y explosivos para un cártel mexicano que Estados Unidos catalogó como organización terrorista extranjera.

¿Quiénes son los señalados?

Paul Campo, de 61 años, retirado de la DEA desde 2016 tras 25 años de servicio, enfrenta cuatro cargos federales relacionados con narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero.

Los mismos cargos recaen sobre Robert Sensi, de 75 años, su asociado en Florida.

G7a-9tHWoAAWpoj.png

Según la acusación presentada ante un jurado en Manhattan, ambos realizaron tratos con una fuente confidencial que fingía pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista en febrero por el secretario de Estado Marco Rubio.

En realidad, las conversaciones estaban supervisadas por autoridades.

Campo habría presumido su trayectoria en la DEA y su experiencia en operaciones financieras, elementos con los que buscó ganarse la confianza del supuesto emisario del cártel.

Lavado millonario y búsqueda de armamento

La acusación señala que Campo y Sensi acordaron lavar 12 millones de dólares para el CJNG y convirtieron 750 mil dólares en criptomoneda. También facilitaron un pago vinculado a 220 kilogramos de cocaína que se distribuiría en Estados Unidos, con ganancias estimadas en 5 millones de dólares.

Además, ofrecieron investigar la adquisición de drones y armas de grado militar, incluyendo rifles AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohete.

G7a-9yNWMAA2GTf.png

Se dejaron mensajes para Campo sin respuesta y no se encontraron contactos de Sensi. No aparecen abogados registrados para ellos. Ambos comparecerían este mismo viernes ante un tribunal federal en Manhattan.

“El señor Campo traicionó la misión que se le confió durante su carrera”, declaró el fiscal federal Jay Clayton, calificando el caso como un golpe a la confianza pública. El administrador de la DEA, Terrance Cole, añadió que las acusaciones “deshonran a los oficiales que hoy trabajan para proteger al país”.

Las investigaciones continúan mientras los acusados enfrentan un proceso federal que podría derivar en severas penas.


