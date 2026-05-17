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Internacional

Hezbolá lanzó 200 cohetes contra fuerzas armadas: Israel

Fuerzas Armadas destacaron que, desde que entró en vigor el alto el fuego en el Líbano, siete de sus soldados han muerto en combate en el sur del país

  • 17
  • Mayo
    2026

El Ejército de Israel aseguró este domingo que el grupo chií Hezbolá lanzó 200 proyectiles contra las tropas que ocupan militarmente el sur del Líbano durante este fin de semana.

De acuerdo con un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), esto refleja una posible escalada y desinterés por una tregua.

"Estos ataques tenían por objetivo tanto el territorio israelí como las tropas de las FDI que operaban en la zona, lo que refleja un patrón continuado de escalada y desinterés por los entendimientos del alto el fuego".

Sobre la proporción de proyectiles dirigidos a las tropas que ocupan el sur libanés y aquellos disparados contra territorio israelí, el Ejército rechazó pronunciarse.

"Varios drones explosivos cayeron en territorio israelí, cerca de la frontera entre Israel y Líbano. No se registraron heridos".

Fuerzas Armadas destacaron que, desde que entró en vigor el alto el fuego en el Líbano, siete de sus soldados han muerto en combate en el sur del país invadido en lo que tildan de violaciones del alto el fuego.

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Por su parte, el viernes las fuerzas armadas anunciaron haber matado a 220 presuntos miembros de Hezbolá a lo largo de la semana previa.

Israel asegura asesinar a más de 220 miembros de Hezbolá en última semana

El Ejército de Israel afirmó este viernes que sus ataques asesinaron a más de 220 miembros del grupo Hezbolá en el sur del Líbano durante la última semana.

A través de un comunicado, se mencionó que se llevaron a cabo diversos ataques contra la avanzada, por lo que más de 440 objetivos fueron blanco de sus agresiones.

"Llevaban a cabo ataques de avanzada contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

A lo largo del día, las FDI han atacado varias infraestructuras en la zona de Tiro del sur del Líbano".

Mantiene una invasión en un perímetro de unos 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés bajo el argumento de acabar con la presencia del grupo palestino, pese al alto al fuego vigente desde el pasado 17 de abril.

 


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