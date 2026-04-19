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Sheinbaum estrecha lazos con exitosa visita de trabajo a España

El canciller Roberto Velasco dio a conocer que la mandataria federal sostuvo importantes encuentros con líderes del mundo, en donde instó a la paz

  • 19
  • Abril
    2026

En el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia con sede en Barcelona, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la presidenta Claudia Sheinbaum concluyó "con éxito" su visita de trabajo por España este domingo.

A través de redes sociales, el canciller Roberto Velasco dio a conocer que la mandataria federal sostuvo importantes encuentros con líderes del mundo, en donde hizo un llamado a la paz por los distintos conflictos que se reportan entre diversas naciones.

Luego de una importante agenda de trabajo donde la presidenta sostuvo un encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como sus homólogos latinoamericanos Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi, instó a la paz en el mundo y externó su preocupación por el pueblo de Cuba, donde se comprometió a brindar apoyo ante la crisis humanitaria que sufre dicha isla.

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En esta publicación, el secretario afirmó que ahora se encuentra en Bruselas para llevar  a cabo diversas reuniones con funcionarios de la Unión Europea, con el fin de dar seguimiento al Acuerdo Global Modernizado.

Sheinbaum visita Centro Nacional de Supercomputación de España

Durante su gira internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este domingo el Centro Nacional de Supercomputación de España (BSC) para resaltar la importancia de la ciencia y tecnología como una solución para los grandes retos.

En compañía de su delegación, la mandataria federal visitó el centro junto al presidente de la Generalidad de CataluñaSalvador Illa Roca, y la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para conocer sobre los procesos de la inteligencia artificial (IA) y las operaciones que gestiona uno de los supercomputadores más potentes de Europa, el MareNostrum.

Aquí te presentamos la nota completa: Sheinbaum visita Centro Nacional de Supercomputación de España


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