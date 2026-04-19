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México, Brasil y España se comprometen a brindar apoyo a Cuba

En un comunicado conjunto, los tres países externaron su preocupación por lo vivido en la isla, así como la reiteración del respeto al Derecho Internacional

  • 19
  • Abril
    2026

Como parte de su gira internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia con sede en Barcelona, refrendó los lazos con los gobiernos de España y Brasil para comprometerse de forma conjunta en apoyar al pueblo de Cuba frente a la crisis humanitaria que sufre.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, estas administraciones externaron su preocupación por los recientes acontecimientos reportados por el pueblo cubano, por lo que detallaron de forma conjunta tres puntos importantes.

"1. Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional. Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano.

2. Reiteramos la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

3. Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, y en ese sentido hacemos un llamamiento a un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Su objetivo debe ser encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad.​"

Con esto, la presidenta Claudia Sheinbaum y sus homólogos Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva externaron su preocupación y refrendaron su apoyo al pueblo cubano.

Recordemos que México ha hecho diversos envíos, tanto de ayuda humanitaria como de propio combustible, para tratar de mitigar la situación en la isla.

Te recomendamos: Envía México 80,000 barriles de combustible a Cuba como apoyo

Muestra relación con Colombia, Brasil y Uruguay

Durante esta gira, también la mandataria federal compartió una fotografía junto a sus homólogos de Colombia, Brasil y Uruguay.

A través de redes sociales, adjuntó el mensaje de "¡Viva América Latina!" donde los cuatro presidentes posaron con sus manos unidas.

Sheinbaum dialoga con connacionales en España tras cumbre

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este sábado un encuentro con connacionales residentes en España en el consulado de Barcelona, como parte de su gira internacional tras participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

A su salida, la mandataria compartió que durante la reunión escuchó diversas historias de vida de mexicanos que radican en ese país europeo, principalmente por motivos laborales y académicos.

Aquí te presentamos la nota completa: Sheinbaum dialoga con connacionales en España tras cumbre


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