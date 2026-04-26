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Internacional

EUA no implementó máxima seguridad en cena de corresponsales

Según el Washington Post, el gobierno no aplicó el protocolo especial, el cual activa protocolos reforzados y coordinación total del Servicio Secreto

  • 26
  • Abril
    2026

El Gobierno de Estados Unidos enfrenta cuestionamientos luego de que no activara el máximo nivel de protección durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de este sábado, evento en el que tuvo que ser evacuado el presidente Donald Trump tras la irrupción de un hombre armado.

Según The Washington Post, el gobierno estadounidense decidió no designar el encuentro como “Evento Nacional de Seguridad Especial”, una categoría que normalmente activa protocolos reforzados y coordinación total del Servicio Secreto de Estados Unidos cuando coinciden múltiples figuras de alto nivel.

Esta decisión resulta relevante debido a la presencia de integrantes clave del gabinete, como Melania Trump, JD Vance, Marco Rubio y Pete Hegseth, además de otros altos funcionarios federales.

¿Qué sucedió?

El incidente ocurrió en el Hilton Washington, donde Cole Allen fue detenido tras intentar ingresar armado al salón principal.

Dicha situación obligó a activar los protocolos de emergencia y evacuar a los asistentes, evidenciando vulnerabilidades en el dispositivo de seguridad.

Expertos opinan

Especialistas han advertido que, al no aplicar el esquema de máxima seguridad, el evento careció de filtros adicionales y anillos de protección que suelen implementarse en reuniones con alta concentración de poder político.

El caso también reavivó el debate sobre la ausencia de mecanismos como el “superviviente designado”, utilizado en eventos de alto riesgo para garantizar la continuidad del gobierno ante posibles ataques.

A pesar del incidente, el propio Trump ha señalado su intención de volver a realizar la cena en las próximas semanas, en medio de una creciente presión para revisar y reforzar los protocolos de seguridad en este tipo de encuentros.


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