Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_26_at_6_48_02_PM_c092dba657
Finanzas

Refuerza NL acciones para prevenir robos en transporte de carga

El uso de tecnología es clave en la gestión de riesgos, destacando el GPS con sistemas antibloqueo, monitoreo satelital y cámaras con analítica en cabina

  • 26
  • Abril
    2026

Ante el aumento en el impacto económico por robos y extorsiones en el transporte de carga, la Caintra Nuevo León reforzó acciones preventivas en la industria de la entidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las operaciones logísticas y reducir riesgos en carretera.

De acuerdo con datos de su más reciente encuesta, aunque en 2025 disminuyó a 36% la proporción de empresas que reportaron robos en autotransporte, el monto total de lo robado creció 4.4% respecto al año anterior, alcanzando los $2,752 millones de pesos. 

Además, el 54% de las compañías señaló haber enfrentado algún tipo de extorsión, lo que evidencia la persistencia de estos delitos.

En este contexto, la Comisión de Transporte de Caintra llevó a cabo el panel “Prevención de robo y extorsión en el transporte de carga”, donde empresas como Arca Continental, Schneider Electric, Ternium y Viakable compartieron experiencias y estrategias para hacer frente a estos desafíos.

Durante el encuentro, los panelistas coincidieron en que el uso de tecnología es clave en la gestión de riesgos, destacando herramientas como GPS con sistemas antibloqueo, monitoreo satelital y cámaras con analítica en cabina. 

Sin embargo, subrayaron que su efectividad depende de contar con centros de monitoreo activos y capacidad de reacción en tiempo real.

Asimismo, se resaltó la importancia de adoptar modelos integrales de seguridad que incluyan prevención, monitoreo, reacción e inteligencia, donde la capacitación de operadores, el cumplimiento de protocolos y la planeación de rutas funcionan como primer filtro. 

La Caintra reiteró que la denuncia oportuna es fundamental para activar la respuesta de las autoridades y avanzar hacia condiciones de mayor seguridad y certidumbre en la operación logística.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

facilitan_comercio_de_equipos_para_investigacion_clinica_2d706a6cf3
Captarían US$450 millones en IED con venta de equipo clínico
foro_empresarial_coahuila1_56da35c04f
Analizan en foro perfiles que demanda la industria en Coahuila
image_e49019840b
NL 'no solo está seguro, también se siente seguro': Miguel Flores
publicidad

Últimas Noticias

facilitan_comercio_de_equipos_para_investigacion_clinica_2d706a6cf3
Captarían US$450 millones en IED con venta de equipo clínico
foro_empresarial_coahuila1_56da35c04f
Analizan en foro perfiles que demanda la industria en Coahuila
EH_DOS_FOTOS_2026_04_27_T133351_469_6c9cb221e4
Arranca juicio de Musk contra OpenAI y Sam Altman en California
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_24_at_6_26_26_PM_d1523429d3
Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado
th_4_18c937effd
Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora
IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
publicidad
×