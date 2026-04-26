Refuerza NL acciones para prevenir robos en transporte de carga

Ante el aumento en el impacto económico por robos y extorsiones en el transporte de carga, la Caintra Nuevo León reforzó acciones preventivas en la industria de la entidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las operaciones logísticas y reducir riesgos en carretera.

De acuerdo con datos de su más reciente encuesta, aunque en 2025 disminuyó a 36% la proporción de empresas que reportaron robos en autotransporte, el monto total de lo robado creció 4.4% respecto al año anterior, alcanzando los $2,752 millones de pesos.

Además, el 54% de las compañías señaló haber enfrentado algún tipo de extorsión, lo que evidencia la persistencia de estos delitos.

En este contexto, la Comisión de Transporte de Caintra llevó a cabo el panel “Prevención de robo y extorsión en el transporte de carga”, donde empresas como Arca Continental, Schneider Electric, Ternium y Viakable compartieron experiencias y estrategias para hacer frente a estos desafíos.

Durante el encuentro, los panelistas coincidieron en que el uso de tecnología es clave en la gestión de riesgos, destacando herramientas como GPS con sistemas antibloqueo, monitoreo satelital y cámaras con analítica en cabina.

Sin embargo, subrayaron que su efectividad depende de contar con centros de monitoreo activos y capacidad de reacción en tiempo real.

Asimismo, se resaltó la importancia de adoptar modelos integrales de seguridad que incluyan prevención, monitoreo, reacción e inteligencia, donde la capacitación de operadores, el cumplimiento de protocolos y la planeación de rutas funcionan como primer filtro.

La Caintra reiteró que la denuncia oportuna es fundamental para activar la respuesta de las autoridades y avanzar hacia condiciones de mayor seguridad y certidumbre en la operación logística.

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