Trabajador muere durante montaje de show de Shakira en Brasil

El montaje del escenario para el concierto masivo de Shakira en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, se vio interrumpido por un accidente fatal que dejó sin vida a Gabriel de Jesús Firmino, técnico de seguridad de 28 años, durante las maniobras previas al evento.

El incidente ocurrió la tarde del domingo en la zona donde se instala la estructura principal del espectáculo, un montaje de gran escala que contempla plataformas elevadas, torres metálicas y sistemas hidráulicos para soportar el escenario frente al mar.

Quedó atrapado en sistema de elevación durante maniobra

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador participaba en la operación de un sistema mecánico cuando quedó atrapado en un elevador de carga, lo que provocó el aplastamiento de sus extremidades inferiores.

En paralelo, una de las estructuras utilizadas en el montaje cedió parcialmente durante la maniobra, lo que agravó la situación en cuestión de segundos dentro del área de trabajo.

Compañeros que se encontraban en el lugar actuaron de inmediato para liberarlo, en medio de un entorno complejo por la presencia de maquinaria pesada, cables tensores y piezas en movimiento.

Fue trasladado grave a hospital, pero no sobrevivió

Tras ser rescatado, Firmino recibió primeros auxilios en el sitio por personal de emergencia que se encontraba asignado al operativo del evento.

Posteriormente, fue trasladado en estado crítico a una unidad médica en Río de Janeiro, donde ingresó con lesiones severas por aplastamiento y pérdida significativa de sangre; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Autoridades iniciaron una investigación para determinar con precisión si hubo fallas en el equipo, errores operativos o incumplimiento de protocolos de seguridad durante el montaje.

Montaje contrarreloj para evento de hasta dos millones

El accidente ocurrió en medio de una operación logística de alta exigencia, ya que el concierto gratuito previsto para el sábado espera reunir a cerca de dos millones de asistentes en la playa de Copacabana.

La instalación del escenario se realiza bajo un esquema intensivo de trabajo, con jornadas extendidas y uso constante de grúas, plataformas hidráulicas y estructuras de gran peso, lo que incrementa los riesgos en caso de fallas.

La empresa organizadora lamentó lo sucedido y expresó su apoyo a la familia del trabajador, mientras continúan las labores bajo supervisión de autoridades.

El caso pone nuevamente en el centro la discusión sobre las condiciones de seguridad en montajes de espectáculos masivos, donde la presión por cumplir tiempos y la complejidad técnica elevan la probabilidad de accidentes si no se aplican controles estrictos.

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