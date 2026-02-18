Inaugura Félix Arratia renovación pluvial en Juárez

En un paso decisivo para acabar con décadas de incertidumbre patrimonial, el alcalde de Juárez, Félix Arratia, encabezó este miércoles la entrega de las obras de revestimiento y modernización de canales pluviales que benefician directamente a las colonias Valle Sur, Valle del Virrey y Vía Siete. El proyecto, ejecutado en un tiempo récord de 90 días, transforma un foco de infección y riesgo en una infraestructura funcional diseñada para proteger la integridad y los bienes de miles de familias juarenses. Certeza ante la temporada de lluvias Durante el corte de listón, el presidente municipal enfatizó que la obra no solo es una mejora técnica, sino un compromiso cumplido con la seguridad de los ciudadanos que, año tras año, temían perderlo todo con las precipitaciones. "Hoy estamos aquí para brindarles certeza y tranquilidad a nuestros vecinos, quienes nunca más tendrán que preocuparse por su patrimonio", expresó Arratia Cruz.

El edil señaló que el espacio, que anteriormente se encontraba invadido por maleza y desechos, servía incluso como escondite para la delincuencia. Con el nuevo revestimiento, se garantiza la correcta conducción del agua y se eliminan puntos ciegos de inseguridad.

Infraestructura de calidad contra el abandono

La obra abordó problemas estructurales derivados de la falta de mantenimiento de administraciones anteriores. Según detalló César García Cavazos, los trabajos incluyeron:

Ampliación y revestimiento: Se intervinieron tramos críticos que presentaban deformaciones por ser de tierra.

Nuevos alcances: Construcción de 140 metros lineales adicionales en Valle del Virrey y 70 metros críticos que habían quedado pendientes.

Reforzamiento: Colocación de piso de concreto de 10 cm de espesor y 136 metros lineales de dalas perimetrales.

Saneamiento: Intervención en el drenaje para eliminar fugas históricas que no habían sido atendidas.

Un gobierno con visión de orden

Arratia Cruz puntualizó que esta entrega forma parte de una estrategia integral para poner orden en la ciudad. Al limpiar y perfilar la cuenca, se evita el crecimiento de maleza que tradicionalmente bloqueaba el flujo del agua, provocando desbordamientos en las zonas habitacionales.

Con este proyecto, la administración actual busca consolidar a Juárez como un municipio más seguro y digno, priorizando obras de ingeniería que resuelvan problemas de raíz en lugar de soluciones temporales.

