Fallece Leila Shahid, la primera embajadora de Palestina

Este miércoles, quien fuera la primera embajadora de Palestina y que ocupó cargos destacados en Europa, Leila Shahid, falleció a los 76 años, despues de haber estado enferma desde hacía muchos meses.

Fue su hermana Zeina, quien confirmó su fallecimiento en una información publicada por el diario Le Monde.

"Sí, ha fallecido hoy", afirmó su hermana, sin precisar las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, que citó a una fuente cercana a la investigación, Shahid se habría suicidado.

La agencia también precisó que abrió una investigación para "determinar las causas de la muerte", como es habitual en circunstancias similares.

El presidente palestino Mahmoud Abbas la elogió como un “ejemplo de diplomacia comprometida con los valores de la libertad, la justicia y la paz”, añadiendo que “se mantuvo fiel al mensaje de su pueblo hasta sus últimos días”, según la agencia oficial de noticias WAFA.

Trayectoria marcada por el conflicto palestino

Shahid nació en Beirut en 1949, un año después de la guerra que dio origen a la creación de Israel, cuando cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares. Sus padres eran originarios de Jerusalén y de lo que hoy en día es el norte de Israel.

Después de trabajar en campamentos de refugiados palestinos, viajó a París en la década de 1970 para cursar un doctorado en antropología. En 1976 fue elegida como presidenta del sindicato de estudiantes palestinos en Francia.

En 1982 regresó a Beirut en la época de la masacre de Sabra y Shatila, cuando milicianos cristianos libaneses respaldados por Israel asesinaron a cientos de hombres, mujeres y niños palestinos en dos campamentos de refugiados.

En 1989 la Organización para la Liberación de Palestina la asignó a Irlanda, convirtiéndose en la primera embajadora palestina. Al año siguiente fue asignada a Holanda.

Representación palestina en Europa

Leila Shahid se desempeñó como enviada palestina en Francia de 1993 a 2005.

Su asignación coincidió con el apogeo del proceso de paz y el estallido del segundo levantamiento palestino (intifada) en 2000, en donde acompañó al líder palestino Yasser Arafat en sus últimos días antes de su muerte en un hospital militar francés en 2004.

Entre 2006 y 2014 se desempeñó como enviada palestina ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo.

Además, estuvo al frente durante varios años de “The Review of Palestinian Studies”, una publicación en francés sobre la historia del conflicto.

