EUA permitirá la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba

Cuba recibirá petróleo ruso esta semana.

Después de tres meses de un bloqueo energético, Estados Unidos permitiría la entrada de un buque ruso con más de 700,000 barriles de crudo, según The New York Times.

Según el diario estadounidense, el buque se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla; se espera que llegue a aguas cubanas este mismo domingo y toque tierra este martes.

El buque, Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, es un tanquero sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea (UE).

La llegada del Anatoly ayudará a aliviar la crisis que atraviesa el país, la cual es debida al bloqueo energético impuesto por la Administración de Donald Trump tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado mes de enero.

Sin embargo, el medio también señaló que no está claro el motivo de la Casa Blanca para permitir el paso del buque, o si permitirá la entrada de otros cargueros rusos a la isla.

Por su parte, Rusia aseguró hace varias semanas que estaba estudiando enviar curdo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esta decisión suponía un desafío para Washington.

Estados Unidos ha presionado desde enero a La Habana, cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el Gobierno cubano se siente a negociar y emprenda reformas, en primer lugar económicas, siguiendo la estela de Venezuela.

Cuba precisa diariamente unos 100,000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40,000 proceden de su producción nacional. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.

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