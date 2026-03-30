EUA asegura avances para reabrir el estrecho de Ormuz

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que la situación en el estrecho de Ormuz muestra señales de mejora, en medio de la tensión internacional provocada por el conflicto con Irán.

En entrevista con Fox News, el funcionario aseguró que cada vez más embarcaciones están retomando el tránsito por esta vía clave para el comercio global de energía.

“Cada día vemos transitar un número creciente de buques, pero con el tiempo Estados Unidos retomará el control y se restablecerá la libertad de navegación”, declaró.

Antes del estallido del conflicto, por el estrecho de Ormuz circulaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que convierte a esta zona en un punto estratégico para la economía global.

La interrupción del tránsito, atribuida a Irán como represalia por la guerra iniciada por Washington e Israel, ha generado temores de una crisis energética y financiera a escala internacional.

Bessent explicó que Estados Unidos evalúa distintas opciones para garantizar el flujo marítimo, entre ellas escoltas militares propias o la conformación de una fuerza multinacional.

Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump ha enfrentado dificultades para sumar apoyo de sus aliados, luego de que varios países se mostraran reticentes a involucrarse directamente. El propio mandatario ha criticado a miembros de la OTAN por su falta de respaldo.

Presión y ultimátum a Irán

Trump decidió posponer hasta el 6 de abril el ultimátum dirigido a Teherán para desbloquear el paso marítimo, con el objetivo de dar margen a posibles negociaciones. No obstante, Irán ha negado la existencia de diálogos formales, reconociendo únicamente intercambios indirectos mediante intermediarios como Pakistán.

El mandatario estadounidense aseguró recientemente que se han logrado “grandes avances” para poner fin a las operaciones militares en Irán, aunque sin ofrecer detalles concretos.

De acuerdo con Trump, Irán habría permitido el paso de 20 buques petroleros como un gesto de distensión, lo que calificó como un “regalo” y una señal de respeto hacia Estados Unidos.

Pese a ello, el presidente advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, su gobierno podría atacar instalaciones energéticas iraníes, lo que elevaría significativamente el riesgo de una escalada del conflicto.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense en Medio Oriente, donde Washington mantiene alrededor de 50 mil efectivos.

Además, reportes de medios estadounidenses señalan que el Pentágono evalúa posibles escenarios de incursión terrestre en Irán, lo que incrementa la incertidumbre en los mercados y en la comunidad internacional.

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