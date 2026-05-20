Indigna abusos de militares de Israel en contra de activistas

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, provocó una crisis diplomática tras publicar imágenes en las que se observa a fuerzas israelíes maltratar a activistas internacionales detenidos cuando intentaban navegar hacia Gaza con ayuda humanitaria.

La reacción de los países cuyos ciudadanos se encontraban a bordo fue inmediata.

Gobiernos de Reino Unido, Canadá, Alemania, Países Bajos, España e Irlanda expresaron su rechazo, en varios casos a través de altos funcionarios.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó el comportamiento de Ben-Gvir como “despreciable” y afirmó que el ministro había “traicionado la dignidad de su nación”.

El video muestra a decenas de hombres y mujeres arrodillados en filas, con la frente en el suelo y las manos atadas con bridas a la espalda.

En las imágenes, Ben-Gvir aparece ondeando una bandera israelí, burlándose de los detenidos e incluso gritándoles: “El pueblo de Israel vive”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó las escenas como “inaceptables” y exigió la liberación de los ciudadanos italianos involucrados, así como una disculpa por el trato recibido, al que calificó de muestra de “total desprecio” hacia su gobierno.

“Es inadmisible que estos manifestantes, entre los que se incluyen ciudadanos italianos, sean sometidos a un trato que viola la dignidad humana”, señaló Meloni en un comunicado difundido en redes sociales.

El ministro de Asuntos Exteriores de España calificó el trato de “monstruoso, vergonzoso e inhumano”. Por su parte, la titular del Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, se declaró “verdaderamente consternada” por el video, al considerar que viola las normas básicas de respeto y dignidad. Agregó que mantiene contacto con las familias de los ciudadanos británicos detenidos.

Más de 400 activistas de 40 países, a bordo de 50 embarcaciones, participaron en la flotilla, según los organizadores.

El convoy partió de Turquía con alimentos y otro tipo de ayuda humanitaria, en un intento de romper el bloqueo israelí sobre Gaza.

La indignación internacional llevó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a condenar las acciones de Ben-Gvir horas después de que el video se difundiera en internet.

“La forma en que el ministro Ben-Gvir trató a los activistas de la flotilla no está en consonancia con los valores y normas de Israel”, declaró. Además, informó que ordenó la deportación del grupo “lo antes posible”.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, también criticó abiertamente a Ben-Gvir.

“Usted ha causado daño a nuestro Estado con esta vergonzosa actuación, y no es la primera vez”, escribió en X. “Usted no representa a Israel”.

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