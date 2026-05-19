OMS reconoce 'magnitud y rápidez' del brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció este martes la magnitud y rapidez de la variante del actual brote del virus Ébola en la República Democrática del Congo, la cual ha causado más de 181 decesos.

De acuerdo con la representante de la OMS, Anne Ancia, se llevará a cabo una reunión para analizar la situación.

"Esta tarde habrá una reunión con expertos internacionales para analizarlo, trabajamos con instituciones como la Universidad de Oxford y se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso".

Mencionó que dos moléculas actualmente en estudio y especificó que la vacuna previamente cualificada por la OMS contra el ébola funciona contra la variante Zaire, causante del brote de 2019.

Aseguró que en los primeros días del brote se reportaron dificultades para confirmar cuántas personas contrajeron ébola, porque solo podrían detectar la variante Zaire y no la Bundibugyo.

Sobre la letalidad del virus, indicó que por ahora parece algo menos mortal que en brotes anteriores registrados en Uganda, donde entre el 40% y el 50% de los afectados fallecieron.

Según los últimos datos, hay más de 500 casos sospechosos en la República Democrática del Congo.

Previamente, Estados Unidos restringió la entrada a personas que contaron con estadía en países como la propia República Democrática del Congo y Uganda.

EUA restringe entrada a Congo, Uganda y Sudán del Sur por ébola

Estados Unidos anunció que restringirá a partir de este lunes la entrada de viajeros que provengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur como medida de prevención ante el nuevo brote de ébola.

Estados Unidos suspenderá de manera temporal la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde los países mencionados.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA restringe entrada a Congo, Uganda y Sudán del Sur por ébola

Comentarios