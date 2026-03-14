Cuba confirma diálogo con EUA para reducir tensiones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que funcionarios de su gobierno han sostenido recientemente conversaciones con representantes de Estados Unidos con el objetivo de buscar, mediante el diálogo, soluciones a las diferencias bilaterales entre ambos países.

En un mensaje transmitido por la televisión nacional, el mandatario explicó que estos contactos se han desarrollado bajo la conducción del general de ejército Raúl Castro, en su papel como líder de la revolución, y con su participación como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, además de contar con el respaldo de las principales estructuras del partido, del Estado y del gobierno.

Díaz-Canel señaló que los intercambios han sido posibles gracias a la participación de diversos actores internacionales que han facilitado los canales de comunicación en un momento marcado por fuertes tensiones.

Actualmente, la isla enfrenta una profunda crisis económica agravada por el bloqueo petrolero impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario cubano explicó que el diálogo busca concretar acciones en beneficio de ambos pueblos, identificar áreas de cooperación para enfrentar amenazas comunes y contribuir a la seguridad y la paz tanto de las dos naciones como de la región.

Asimismo, subrayó que las conversaciones se realizan bajo principios de reciprocidad, respeto al derecho internacional, igualdad entre los Estados y reconocimiento de la soberanía y la autodeterminación de cada país.

Díaz-Canel afirmó que el liderazgo de la revolución cubana suele evitar responder a especulaciones sobre este tipo de procesos, debido a la sensibilidad de los temas abordados y a la complejidad de las relaciones bilaterales.

“Se trata de un proceso muy delicado que requiere seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos entre ambas naciones y exige enormes esfuerzos para encontrar soluciones y abrir espacios de entendimiento que permitan alejarnos de la confrontación”, señaló.

El presidente también recordó que en momentos de mayor tensión con Washington han surgido intermediarios que facilitan canales de diálogo, algo que, dijo, vuelve a ocurrir en el actual escenario.

Crisis energética

Durante una rueda de prensa posterior, Díaz-Canel reconoció que desde hace tres meses no ingresa combustible al país, lo que ha provocado un fuerte impacto en la economía y en el funcionamiento cotidiano de la isla.

Ante esta situación, explicó que el sistema energético cubano opera actualmente con gas natural, energía solar y plantas termoeléctricas.

En las calles de La Habana, la noticia de los contactos con Washington fue recibida con esperanza por algunos ciudadanos. Yaimi González, ama de casa de 44 años, expresó su deseo de que las conversaciones contribuyan a mejorar la situación que enfrenta el país.

Poco después de las declaraciones del mandatario, funcionarios estadounidenses señalaron que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo a finales de febrero una reunión en el Caribe con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y considerado una figura con influencia dentro del gobierno cubano.

En paralelo, Díaz-Canel anunció la excarcelación de 51 reclusos, una medida que calificó como un gesto de buena voluntad hacia el Vaticano, que habría actuado como mediador. El presidente explicó que la liberación se realizó conforme a los procedimientos previstos por la justicia cubana y tras evaluar el buen comportamiento de los beneficiados.

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