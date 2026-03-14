Protesta por apagones y escasez deriva en vandalismo en Cuba

Un grupo de personas, en su mayoría residentes del consejo popular El Vaquerito, salió a las calles durante la medianoche del sábado para protestar en la ciudad de Morón, en medio de reclamos por la crisis electroenergética y las dificultades para acceder a productos alimenticios.

De acuerdo con reportes preliminares, la manifestación comenzó de manera pacífica y se desarrolló mientras algunos vecinos intercambiaban opiniones con autoridades locales sobre la situación que enfrenta la población.

Sin embargo, con el paso de las horas un grupo reducido de personas protagonizó actos vandálicos contra la sede municipal del Partido Comunista de Cuba. Según los informes, los inconformes apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública al prender fuego a muebles de la recepción.

En redes sociales también circularon reportes sobre daños en otros establecimientos de la zona, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena estatal Tiendas Caribe.

El portal oficial Cubadebate informó que al menos cinco personas fueron detenidas por estos hechos. Asimismo, otra persona —que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad— sufrió una caída y recibió atención médica.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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