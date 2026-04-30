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Nuevo León

Celebra primaria ‘Ignacio Zaragoza’ Día del Niño con actividades

La directora explicó que el objetivo de estas celebraciones es estrechar los vínculos entre los alumnos mediante actividades que fomentan la convivencia

  • 30
  • Abril
    2026

Niños y niñas de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Club de Leones Número 10 celebraron este 30 de abril el Día del Niño con una jornada llena de actividades recreativas y educativas.

Desde temprana hora, los estudiantes participaron en juegos de mesa, rondas, dinámicas al aire libre y la tradicional “bebé leche”, además de disfrutar de la proyección de películas.

También acudieron disfrazados de vaqueros, con peinados locos y ropa libre, lo que llenó de color y entusiasmo el plantel.

La directora, Blanca Estela González, destacó que los festejos se llevaron a cabo durante toda la semana con el objetivo de fortalecer los lazos entre los alumnos mediante actividades formativas y de convivencia.

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Señaló que es fundamental fomentar una buena niñez y educación, ya que esto contribuye al desarrollo de una mejor sociedad.

Durante el día, cientos de estudiantes disfrutaron de refrigerios, desayunos y múltiples dinámicas organizadas por el personal docente, consolidando así una celebración integral en honor a las niñas y niños.


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