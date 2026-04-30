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Internacional

Israel ordena desalojar al menos 15 aldeas del sur de Líbano

Las FDI habían emitido otra orden de evacuación, que es la que utiliza habitualmente para justificar sus ataques en Líbano

  • 30
  • Abril
    2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron este jueves desalojar quince aldeas cerca de Nabatieh, al sur de Líbano, mientras interceptan drones aparentemente pertenecientes al grupo Hezbolá.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adraee, aseguró que la última orden de desalojo corresponde a posibles actividades terroristas, por lo que pidió a la población que abandone las localidades y se traslade "a zonas abiertas a una distancia mínima de un kilómetro".

Entre las aldeas que recibieron esta orden se encuentran: 

  • Yebshit
  • Habush
  • Haruf
  • Kafar Yoz
  • Nabatieh Al Fauqa
  • Aba
  • Adshit Al Shaqif
  • Arab Salim
  • Taul
  • Humin Al Fauqa
  • Al Muyaidil
  • Arzon
  • Dunin
  • Al Humairi
  • Marub

Horas antes, las FDI habían emitido otra orden de evacuación, que es la que utiliza habitualmente para justificar sus ataques en Líbano.

Al mismo tiempo, fuerzas israelíes han informado de intentos de incursiones de vehículos aéreos no tripulados hacia Israel y hacia el territorio de unos 10 kilómetros al sur del río Litani que ha ocupado ilegalmente en el marco de la última guerra con Irán, a la que se sumó Hezbolá en apoyo a Teherán.

"Hace poco, se lanzaron interceptores contra un objetivo aéreo sospechoso detectado en la zona donde operan las fuerzas de las FDI en el sur del Líbano. Se están analizando los resultados de la interceptación. El objetivo no cruzó territorio israelí. De acuerdo con el protocolo, no se activaron alertas"

Los interceptores fueron lanzados para intentar derribar el aparato, pero fallaron en sus intentos, según la misma fuente.

En otro ataque con un dron explosivo, Hezbolá mató el pasado domingo a un soldado israelí en la localidad de Taybeh, sur del Líbano.

 


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