Cerrar X
EH_UNA_FOTO_5_b0d8bb0671
Internacional

EUA suspende visados a visitantes de Gaza para revisión

Estados Unidos anunció este sábado la suspensión de la emisión de visados de visitantes para personas procedentes de Gaza

  • 16
  • Agosto
    2025

Estados Unidos anunció este sábado la suspensión de la emisión de visados de visitantes para personas procedentes de Gaza, con el fin de realizar una “exhaustiva” revisión del proceso mediante el cual recientemente otorgó una “pequeña cantidad” de permisos humanitarios.

“Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días”, informó en un breve comunicado el Departamento de Estado a través de X.

El Gobierno estadounidense no precisó cuánto tiempo durará esta verificación.

La decisión se enmarca en la política migratoria de la Administración de Donald Trump, que desde enero ha cancelado cientos de visados, incluidos los de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva militar de Israel en Gaza.

Pese a su alianza estrecha con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Trump ha manifestado su disposición a facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, sumida en una de las peores crisis de su historia reciente por la guerra contra el grupo islamista Hamás.

El mandatario estadounidense ha reiterado la necesidad de poner fin al conflicto, mientras Washington continúa mediando en las negociaciones indirectas que se llevan a cabo en Doha entre Hamás e Israel.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás, el número de víctimas mortales en la Franja asciende a 61 mil 897 desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023.

Solo el viernes se reportaron 62 nuevas muertes, en un contexto de agravamiento del hambre y el colapso humanitario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Detienen_en_Colombia_a_uno_de_los_mas_buscados_del_Tren_de_Aragua_d9019fdec8
Detienen a uno de los más buscados del Tren de Aragua en Colombia
AP_25228317144993_fdc4a4e8d7
Putin exige Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania
Ofrece_ICE_recompensa_de_10_mdd_por_Ivan_Archivaldo_Guzman_0afd2aa601
Recompensa de US$10 millones por Iván Archivaldo Guzmán: ICE
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_17_at_4_35_59_PM_584391e827
Catean tres domicilios tras muerte de Jacqueline Yamileth
Detienen_en_Matamoros_a_hijo_de_Tony_Tormenta_0c930cef31
Detienen en Matamoros a hijo de 'Tony Tormenta'
Comparte_Leon_XIV_misa_y_almuerzo_con_personas_sin_hogar_1681d5c0e1
Comparte León XIV misa y almuerzo con personas sin hogar
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
Inaugura_HCMF_planta_en_Ramos_Arizpe_invierten_MXM_328_millones_474e1b1e03
Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones
pemex_sheinbaum_soborno_53f01d2ba8
Sobornos a Pemex revelados por EUA no se concretaron: Presidencia
publicidad
×