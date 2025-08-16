EUA suspende visados a visitantes de Gaza para revisión

Estados Unidos anunció este sábado la suspensión de la emisión de visados de visitantes para personas procedentes de Gaza, con el fin de realizar una “exhaustiva” revisión del proceso mediante el cual recientemente otorgó una “pequeña cantidad” de permisos humanitarios.

“Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días”, informó en un breve comunicado el Departamento de Estado a través de X.

El Gobierno estadounidense no precisó cuánto tiempo durará esta verificación.

La decisión se enmarca en la política migratoria de la Administración de Donald Trump, que desde enero ha cancelado cientos de visados, incluidos los de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva militar de Israel en Gaza.

Pese a su alianza estrecha con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Trump ha manifestado su disposición a facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, sumida en una de las peores crisis de su historia reciente por la guerra contra el grupo islamista Hamás.

El mandatario estadounidense ha reiterado la necesidad de poner fin al conflicto, mientras Washington continúa mediando en las negociaciones indirectas que se llevan a cabo en Doha entre Hamás e Israel.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás, el número de víctimas mortales en la Franja asciende a 61 mil 897 desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023.

Solo el viernes se reportaron 62 nuevas muertes, en un contexto de agravamiento del hambre y el colapso humanitario.

